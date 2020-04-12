اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 10:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

13 ألفا و686 مصابا و744 حالة وفاة بكورونا.. وتعافى 2283 شخصا بأفريقيا

الأحد، 12 أبريل 2020 10:09 ص
13 ألفا و686 مصابا و744 حالة وفاة بكورونا.. وتعافى 2283 شخصا بأفريقيا كورونا فى افريقيا
هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في قارة أفريقيا ليصل إلى 13 ألفا 686 مصابا ، فيما وصل عدد الوفيات إلى 744 حالة وفاة، ووصل عدد المتعافين إلى ألفين و283 شخصا، وفق الاتحاد الأفريقي.

وفى وقت سابق، قالت منظمة الصحة العالمية، إن عدد حالات كوفيد - 19 في أفريقيا ارتفع ليصل إلى أكثر من 10 آلاف شخص، وأودى بحياة 500 تقريبا.

وعلى الرغم من تصريحات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بأن الفيروس كان بطيئا في الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، إلا أن العدوى زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

كورونا افريقيا
كورونا فى افريقيا

 

ومن جانبها حذرت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا ، " من أن كوفيد – 19  لديه القدرة ليس فقط على التسبب في وفاة الآلاف، ولكن إطلاق العنان للدمار الاقتصادي والاجتماعي".

ودعت مويتي إلى تمكين المجتمعات المحلية في المقاطعات والأقاليم لضمان حصولهم على الموارد والخبرة للاستجابة لحالات التفشي للمساعدة ى مكافحة الفيروس.

وكانت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة ذكرت أنه حتى الآن وسعت غانا وكينيا ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا الاختبارات الوطنية لتشمل مختبرات متعددة ، مما سمح بنظام لامركزي وأكثر كفاءة.

 


أفريقيا

الاتحاد الأفريقي

كورونا

الصحة العالمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منظمة الصحة العالمية تدرس 6 عوامل لـ"التخفيف الآمن" من إجراءات الحظر بسبب كورونا.. مدير عام المنظمة "نحتاج شهريا لـ 100 مليون قناع وقفازات طبية و25 مليون جهاز تنفس صناعى.. وإجراء 2.5 مليون اختبار تشخيصى

السبت، 11 أبريل 2020 07:00 م

بمناسبه رمضان وعيد القيامة.. جوتيريش يدعو للاتحاد لمواجهة كورونا.. فيديو

السبت، 11 أبريل 2020 03:46 م

12 ألف و973 مصابا و693 حالة وفاة بكورونا فى 52 دولة أفريقيا

السبت، 11 أبريل 2020 12:25 م

يونيسيف تحذر من تأثير جائحة كورونا على 2 مليار و34 مليون طفل فى 186 دولة

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:03 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

نائبة بـ"صحة البرلمان" تطالب بغلق كولديرات المياه لمنع انتقال العدوى بكورونا

قانون "جرائم الإنترنت": الحبس والغرامة عقوبة تعطيل شبكة المعلومات الدولية

قانون "جرائم الإنترنت": الحبس والغرامة عقوبة تعطيل شبكة المعلومات الدولية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة