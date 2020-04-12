١٢ ألف كرتونة مواد غذائية لمتضررى كورونا والعمالة الغير منتظمة بالإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد والدكتورة مها الحفناوي، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى والدكتور إيهاب صلاح وكيل مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وعدد كبير من شباب الكشافة وأعضاء مراكز شباب المحافظة، 12 ألف كرتونة مواد غذائية، مهداء للمحافظة من مبادرة حياة كريمة، وفى إطار تنفيذ برامج مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وقد قام الشباب بتفريغ وتحميل العبوات فى مخازن مركز الأغاثة الأقليمى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى تمهيدًا لبدء توزيعها على مستحقيها من المواطنين.

واصطفت السيارات الحملة بالمواد الغذائية أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، فى وجود وشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، والشباب المتطوع لتفريغ الحمولة، ثم انتقلت السيارات إلى مركز الإغاثة لتفريغ الحمولة تحت إشراف المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والدكتورة مها الحفناوى، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، ووائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية.

وقال اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه أصدر عدة قرارات بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من أجل الصالح العام لحماية مواطنى المحافظة، منها غلق وعزل عزبة وعمارة وعدد من العيادات والصيدليات ومراكز تحاليل وأشعة وذلك للصالح العام لحماية جموع مواطنى الإسماعيلية.

أضاف محافظ الإسماعيلية، أن العمارة التى تم عزلها، والعزبتين، تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برعايتهم تمامًا وتوفير كل سبل المعيشة لهم، خاصة وأنه يمنع خروج أو دخول أى شخص للأماكن المعزولة، مشيرًا إلى أن مديرية التضامن الاجتماعى، تقوم بتوفير مواد غذائية جافة وسخنة للأهالى خلال فترة العزل والتى تستمر لمدة أسبوعين.















































































