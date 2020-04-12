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وكيل صحة الغربية: تذليل المعوقات لمرضى الغسيل الكلوى بعد نقلهم لمستشفى ابيار

الأحد، 12 أبريل 2020 12:00 م
وكيل صحة الغربية: تذليل المعوقات لمرضى الغسيل الكلوى بعد نقلهم لمستشفى ابيار الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل صحة الغربية
الغربية محمد طارق

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أكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أنه تم التواصل مع مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى ابيار، وذلك لتذليل كافة المعوقات من خلال مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال، لتوفير وسائل مواصلات لنقل جميع المرضى فى جميع النوبتجيات والتمريض من كفر الزيات إلى إبيار بمواعيد محددة لرفع المشقة عنهم، كما تم توفير مواتير لرفع المياة إلى ماكينات الغسيل الكلوى .

وأضاف وكيل الوزارة فى بيان له أنه جارى استكمال شبكة الاكسجين، وتوفير اسطوانات أوكسجين لحين الانتهاء من استكمال الشبكة بالمستشفي، كما وجه بمتابعة تواجد الأطباء بصفه مستمرة داخل وحدة الغسيل الكلوى ومتابعة حالة المرضى خلال جلساتهم، ورفع كفاءة المعمل وتوفير المستلزمات لمتابعة التحاليل اللازمة للمرضى .

الجدير بالذكر أنه تم تحويل مرضى الغسيل الكلوى من مستشفى كفر الزيات العام إلى مستشفى ابيار، وذلك بعد تحويلها للحجر الصحى كإجراء احترازى ووقائى من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أصدر بيانا حول واقعة وفاة مريض بالفشل الكلوى بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعى معلومات مغلوطة عن وفاة الحالة بسبب عدم إجراء جلسة الغسيل الكلوى، بعد نقل الوحدة بالكامل من مستشفى كفر الزيات، لمستشفى أبيار المركزي، مؤكدا أن المريض الذى وافته المنية يبلغ من العمر 70 عاما وكان يعانى من ارتفاع  فى ضغط الدم المزمن وتضخم وفشل عضلة القلب وقصور بالغدة الدرقية وفشل كلوى مزمن ويخضع للغسيل الكلوى منذ 5 سنوات، مشيرا إلى أن موعد جلسات الغسيل الكلوى المقرر محدد له أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

وقد تم تقديم الجلسات أيام السبت والاثنين والخميس ضمن خطة نقل وحدة الغسيل الكلوى من مستشفى كفر الزيات العام بعد تحويلها لحجر صحي،  للحفاظ على مرضى الغسيل من اى تعرض لفيروس الكورونا بالمستشفى.

من جانبه أكد مدير وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى كفر الزيات أن المريض خضع لجلسات الغسيل ايام الخميس والسبت والاثنين الماضيين بمستشفى كفر الزيات العام قبل نقل وحدة الغسيل الكلوى لمستشفى ابيار  المركزي، وقد وافته المنية أمس الخميس بعد أن تعرض لازمة قلبية  قبل موعد الجلسة المقررة له  بـ3  ساعات أثناء توجهه لإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الزيات علما بان الجلسة المقررة له كانت محددة له بأحد المراكز الخاصة بمدينة كفر الزيات على نفقة الدولة وبناء على اختياره.

 

 

 


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