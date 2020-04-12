اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 06:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم دمياط يصدر أمرا إداريا بالتشديد على تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 05:52 م
وكيل تعليم دمياط يصدر أمرا إداريا بالتشديد على تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا عادل عثمان وكيل تعليم دمياط
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر اليوم، الأحد، عادل عثمان وكيل وزارة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، أمرا إداريا رقم 7 لسنة 2020 حرصا على الصحة العامة لجميع العاملين بالتربية والتعليم بدمياط، حيث جاء الأمر على النحو التالي: "ينبه على جميع العاملين بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية وجميع مدارس المحافظة بارتداء الكمامات الوقائية وتنفيذ تعليمات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

كما شمل الأمر عدم السماح بدخول غير العاملين بالدواوين، ويكون التعامل مع المترددين على الدواوين من خلال شباك واحد بالدور الأرضي. بالإضافة إلى تقليص عدد العاملين بالدواوين والمدارس بما لا يسمح بالتجمعات ولا يضر بمصلحة العمل، مؤكدا منع عقد أية اجتماعات سواء بالدواوين أو المدارس مهما كانت الأسباب، مشددا على جميع الجهات المعنية بتنفيذ الأمر كلا فيما يخصه.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وكان عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، قد تفقد السوم مدرسة الفنار الإبتدائية بإدارة عزبة البرج التعليمية.

جاء ذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى إتخذتها المدرسة للحد من انتشار أية فيروسات بين المعلمين خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع عثمان، استعدادات المدرسة لمساعدة الطلاب فى عمل الأبحاث، موجها بتشكيل لجان لدعم الفنى فى جميع المدارس لمساعدة الطلاب، مؤكدا دور المعلم والذى لا يقل عن دور الجندى فى الميدان والدكتور فى المستشفى، فى ظل هذة المرحلة التى تمر بالبلاد.


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

التربية والتعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

خلى بالك من صحتك.. نصائح لمرضى ضغط الدم المرتفع لمكافحة كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة