وكيل تعليم دمياط يصدر أمرا إداريا بالتشديد على تنفيذ إجراءات مواجهة كورونا

دمياط - معتز الشربينى

أصدر اليوم، الأحد، عادل عثمان وكيل وزارة مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، أمرا إداريا رقم 7 لسنة 2020 حرصا على الصحة العامة لجميع العاملين بالتربية والتعليم بدمياط، حيث جاء الأمر على النحو التالي: "ينبه على جميع العاملين بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية وجميع مدارس المحافظة بارتداء الكمامات الوقائية وتنفيذ تعليمات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

كما شمل الأمر عدم السماح بدخول غير العاملين بالدواوين، ويكون التعامل مع المترددين على الدواوين من خلال شباك واحد بالدور الأرضي. بالإضافة إلى تقليص عدد العاملين بالدواوين والمدارس بما لا يسمح بالتجمعات ولا يضر بمصلحة العمل، مؤكدا منع عقد أية اجتماعات سواء بالدواوين أو المدارس مهما كانت الأسباب، مشددا على جميع الجهات المعنية بتنفيذ الأمر كلا فيما يخصه.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وكان عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، قد تفقد السوم مدرسة الفنار الإبتدائية بإدارة عزبة البرج التعليمية.

جاء ذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى إتخذتها المدرسة للحد من انتشار أية فيروسات بين المعلمين خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتابع عثمان، استعدادات المدرسة لمساعدة الطلاب فى عمل الأبحاث، موجها بتشكيل لجان لدعم الفنى فى جميع المدارس لمساعدة الطلاب، مؤكدا دور المعلم والذى لا يقل عن دور الجندى فى الميدان والدكتور فى المستشفى، فى ظل هذة المرحلة التى تمر بالبلاد.