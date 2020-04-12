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وكيل القوى العاملة بالشرقية يتفقد مصانع العاشر ويجرى مسح حرارى لـ3066 عامل

الأحد، 12 أبريل 2020 02:54 م
وكيل القوى العاملة بالشرقية يتفقد مصانع العاشر ويجرى مسح حرارى لـ3066 عامل وكيل القوى العاملة بالشرقية يتفقد المنشأت الصناعية
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد المستشار مدحت الغمراوى وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية ، يرافقة أحمد عبد الهادى وكيل المديرية ومفتشى السلامة والصحة المهنية بإدارة العاشر من رمضان ، 3 منشآت صناعية بمدينة العاشر من رمضان تعمل فى مجالات " الإجهزة الكهربائية - الأغذية - الصناعات البلاستيكيه" ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المنشآت الصناعية، مؤكدا استمرار أعمال المتابعة والمرور اليومى على المنشآت الصناعيه حفاظا على صحة وسلامة العاملين .

أشاد وكيل وزارة القوى العاملة بإلتزام أصحاب المنشآت الصناعية بتنفيذ اجراءات السلامة والصحة المهنية على العاملين وارتدائهم الكمامات والقفازات بجانب اجراء الكشف الحرارى على 3066 عامل وعامله ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحتهم وسلامتهم .

مؤكد استمرار انتظام العمل بالمنشآت الصناعية طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الشرقية فى هذا الشأن لاستمرا ر عجلة العمل وتحسين مستوى الاقتصاد .

ويأتى ذلك ، فى إطار جهود الدولة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعى للسيطرة على فيروس كورونا ، المستجد وتقديم كافة أوجه الرعاية للعمال بالمنشآت الصناعية والـتأكد من قيام أصحابها بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحة وسلامة العاملين بها .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

يشار أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

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المرور اليومي علي المنشآت الصناعية

 

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اليومي علي المنشآت الصناعية
المرور اليومي علي المنشآت الصناعية

 

 


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