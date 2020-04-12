اليوم السابع
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وفاة حاخام إسرائيلى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 11:42 م
وفاة حاخام إسرائيلى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا فى إسرائيل
وكالات

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ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحاخام إلياهو باكشي دورون، توفى، الأحد، متأثرا بإصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما أوردته موقع "روسيا اليوم"، شغل دورون منصب حاخام مدينة ريشون لتسيون من عام 1993 حتى عام 2003.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 102، والإصابات إلى 10743.  

ووصلت إسرائيل، مساء اليوم الأحد، سادس شحنة مستلزمات ومعدات طبية مستوردة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقا لموقع "سبوتنيك"، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الأحد، بأنه وصلت إلى مطار بن جوريون بمدينة تل أبيب، شحنة مستلزمات ومعدات طبية، وهي الشحنة السادسة على التوالي التي تجلبها إسرائيل من الخارج، بعد تفشى فيروس كورونا فى البلاد.


كورونا

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وفاه حاخام

اسرائيل

فيروس كورونا

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