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وزير الداخلية التركى يعترف بعد الاستقالة: أتحمل مسؤولية خرق ربع مليون شخص للحظر

الأحد، 12 أبريل 2020 09:03 م
وزير الداخلية التركى يعترف بعد الاستقالة: أتحمل مسؤولية خرق ربع مليون شخص للحظر وزير الداخلية التركى
كتب محمد عبد العظيم

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اعترف وزير الداخلية التركى بعد الاستقالة بأخطاء الحكومة التركية فى مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية خرق ربع مليون شخص للحظر. 

وكان وزير الداخلية قد قدم استقالته من منصبه، بعد انتقادات لآداء الحكومة التركية في أزمة مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد. 

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره فى مختلف دول العالم، حيث تم تسجيل أكثر من مليون و800 ألف اصابة بالفيروس، ووصل عدد الوفيات إلى أكثر من 110 ألف حالة فى مختلف الدول، وتأتى الولايات المتحدة على رأس الدول الأكثر إصابة بالفيروس حيث تم تسجيل أكثر من نصف مليون حالة مصابة. 
 
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 41 حالة ليصل إجمالي المتعافين إلى 761، وارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 59 بعد تسجيل 7 وفيات جديدة، وسجلت هولندا 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1188 إصابة.
 
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 630، وأعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 251 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.
 
وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 71686 والوفيات إلى 4474، وكشفت الكويت عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي المصابين بالمرض في البلاد إلى 1234.
 
وسجلت إسبانيا اليوم 619 وفاة جديدة بفيروس كورونا و4167 إصابة، وأعلنت السلطات المعنية فى الفلبين عن 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا و220 إصابة.

كورونا

فيروس كورونا

تركيا

وزير الداخلية التركى

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