وزير الأوقاف يعتمد كادر المهن الطبية للعاملين بمستشفى الدعاة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد كادر المهن الطبية للعاملين بالهيئة الطبية بمستشفى الدعاة من الموارد الذاتية للمستشفى، حيث قال جمعة فى بيان اليوم، أنه من المقرر أن يتم تطبيقه اعتبارًا من الأول من مايو المقبل وفق لوائح الكوادر الطبية والأداء الفعلي المتميز .

ووجه وزير الأوقاف بسرعة تشكيل لجنة خاصة بذلك بمستشفى الدعاة برئاسة الدكتورة جنية محمود رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والعلاجية بالمستشفى لإنهاء كل ما يتعلق بصرف الكادر ابتداء من مايو المقبل.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، افتتح يناير الماضى وحدة القسطرة بالمستشفى بعد تطوريها كمرحلة ثالثة من مراحل التطوير التى تستهدف تحديث الأجهزة الطبية من جهة ورفع كفاءة البنية التحتية من جهة، حيث أكد وزير الأوقاف أن أعمال التطوير تأتى فى إطار حرص وزارة الأوقاف على تقديم خدمة طبية متميزة للعاملين بالأوقاف ودورها فى خدمة المجتمع يأتى التطوير المتتابع لمستشفى الدعاة.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أنه فى إطار دورها المجتمعى وحرصها الشديد على الإسهام فى خدمة المجتمع، خاصة الأسر الأولى بالرعاية، ولاسيما فى أوقات الشدائد والأزمات تم تحويل مبلغ خمسين مليون جنيه من باب البر لحساب المتضررين من آثار فيروس كورونا (رقم 2030 ببنك مصر)، ولا سيما من فقدوا فرصة عملهم من العمالة غير المنتظمة من عمال اليومية ومن في حكمهم من العاملين بالمجالات التي تأثرت بالظروف الحالية ، من الموارد الذاتية للوزارة بند البر.