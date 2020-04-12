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وزيرة التخطيط: "لو أزمة كورونا استمرت.. هنقدر نكمل عشان اقتصادنا متنوع"

الأحد، 12 أبريل 2020 11:18 م
وزيرة التخطيط: "لو أزمة كورونا استمرت.. هنقدر نكمل عشان اقتصادنا متنوع" وزيرة التخطيط
كتب عامر مصطفى

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر قادرة على مواجهة أزمة كورونا حال استمرارها الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والخطوت الاستباقية.
 
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الأزمة عميقة ولها أبعاد مختلفة لأنها تؤثر على الاقتصاديات وحركة التجارة، والمستهلكين وجوانب الطلب.
 
وأوضحت، أن أزمة كورونا متشابكة ومعقدة، ولكن مصر تنعم باقتصاد متنوع، مستطردة: "لو استمرت الأزمة هنقدر نكمل عشان عندنا اقتصادنا متنوع والمصانع تعمل 3 ورديات، والمواقع الإنشائية مستمرة فى أعمالها.. الحكومة تعمل برؤية واضحة وخطوات استباقية وشفافية".
 
وفي وقت سابق، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم كله يمر بظروف استثنائية، وبالتالى فكل الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية كانت خطوات استباقية لمجابهة تلك الظروف الاستثنائية، والتى فى إطارها هناك العديد من الفئات والقطاعات التى تضررت نتيجة للغلق الجزئى للمنشآت على مستوى الدولة.

ولفتت السعيد إلى توجيه رئيس الجمهورية، بأن يتم تجميع قواعد البيانات الخاصة بتلك العمالة المتضررة كافة ليتم وضع آليات ومعايير من أجل البدء فى توجيه منحة لهذه الفئة من العمالة لمدة ثلاثة أشهر لتخفيف الأعباء عنها.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن  رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة المتضررة فى ظل الظروف الراهنة، لافتة أنها شرفت بأن تكون منسقا هذه اللجنة، مؤكدة أنه فى الظروف الاستثنائية لابد أن يكون هناك إجراءات استثنائية تعتمد بشكل كبير على التنسيق والتكاتف بين كل جهود الدولة.


أزمة كورونا

الاقتصاد المصري

الاصلاح الاقتصادي

السيسي

مواجهة كورونا

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