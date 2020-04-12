اليوم السابع
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نجل ترامب يستعيد ذكريات عيد الفصح الماضى بعد إلغائه العام الحالى بسبب كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 04:17 م
نجل ترامب يستعيد ذكريات عيد الفصح الماضى بعد إلغائه العام الحالى بسبب كورونا ترامب واحفاده
كتب آسر أحمد

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شارك ابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمجموعة صور من احتفاله بعيد الفصح الماضي، وسط عائلته، بعد إلغاء الاحتفالات هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر ترامب الابن، مجموعة الصور من عيد الفصح الماضي، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب : "عيد فصح مجيد للجميع، نظراً لأننا لا نستطيع ان نكون معاً كما هو معتاد، فإن هذه الصور تمثل جزء بسيط لإرجاع الذكريات بعيد الفصح الماضي مع العائلة"، وضمت الصور والده دونالد ترامب وميلانيا ترامب.

وفى سياق آخر، تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكى لتكريم من ماتوا نتيجة تفشى وباء كورونا العالمى. وفى مقابلة مع فوكس نيوز، قال الرئيس الأمريكى: "سنقوم بإعادة البناء مجددا تكريما لكل من قضوا اليوم".

وأشار ترامب فى مقابلة مع القاضية جانين بيرو، مقدمة برنامج العدالة مع القاضية جانين إنه يتوقع أن ينتعش الاقتصاد الأمريكى مثل الصاروخ بسبب رغبة الرأى العام الأمريكى فى العودة إلى العمل و2 تريليون دولار من الإغاثة الاقتصادية التى وفرتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

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وقال ترامب إنه يعتقد أن حزمة التحفيز، مقرونة بزيادة الطلب ورغبة الجميع فى الخروج والعودة للعمل، اعتقد أننا سيكون لدينا ارتفاعا هائلا، ( فى الأداء الاقتصادى).

وقال الرئيس إن الأمريكيين حاربوا كورونا بالطريقة الصحيحة، ولو لم تتبع البلاد إجراءات السلامة مثل التباعد الاجتماعي، لكانت قد شهدت أعداد أكبر من الوفيات.

 وقال ترامب : لقد قمنا بالأمر بالطريقة الصحيحة، لقد اهتممنا بالتباعد الاجتماعى وبكل الأشياء والكلمات والعبارات التى لم يسمعها أحد من قبل صراحة. وأوضح أنه كانت هناك تقديرات بأن عدد الوفيات كان يمكن أن يصل إلى 2.2 مليون شخص، فلو قللت هذا أكثر من النصف، وقلت مليون، فإن قللت النصف. لكن لو قلت 500 ألف فقط لم يكن ليتقبلها أحد.


دونالد ترامب

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