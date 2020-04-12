اليوم السابع
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ترامب يتوقع انتعاش الاقتصاد الأمريكى بقوة الصاروخ بعد إعادة العمل

الأحد، 12 أبريل 2020 11:11 ص
ترامب يتوقع انتعاش الاقتصاد الأمريكى بقوة الصاروخ بعد إعادة العمل دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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تعهد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكى لتكريم من ماتوا نتيجة تفشى وباء كورونا العالمى. وفى مقابلة مع فوكس نيوز، قال الرئيس الأمريكى: "سنقوم بإعادة البناء مجددا تكريما لكل من قضوا اليوم".

 

 وأشار ترامب فى مقابلة مع القاضية جانين بيرو، مقدمة برنامج  العدالة مع القاضية جانين إنه يتوقع أن ينتعش الاقتصاد الأمريكى مثل الصاروخ بسبب رغبة الرأى العام الأمريكى فى العودة إلى العمل و2 تريليون دولار من الإغاثة الاقتصادية التى وفرتها الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

 

وقال ترامب إنه يعتقد أن حزمة التحفيز، مقرونة بزيادة الطلب ورغبة الجميع فى الخروج والعودة للعمل، اعتقد أننا سيكون لدينا ارتفاعا هائلا، ( فى الأداء الاقتصادى).

 

وقال الرئيس إن الأمريكيين حاربوا كورونا بالطريقة الصحيحة، ولو لم تتبع البلاد إجراءات السلامة مثل التباعد الاجتماعى، لكانت قد شهدت أعداد أكبر من الوفيات.

 وقال ترامب : لقد قمنا بالأمر بالطريقة الصحيحة، لقد اهتممنا بالتباعد الاجتماعى وبكل الأشياء والكلمات والعبارات التى لم يسمعها أحد من قبل صراحة. وأوضح أنه كانت هناك تقديرات بأن عدد الوفيات كان يمكن أن يصل إلى 2.2 مليون شخص، فلو قللت هذا أكثر من النصف، وقلت مليون،  فإن قللت النصف. لكن لو قلت 500 ألف فقط لم يكن ليتقبلها أحد.

 

وفيما يتعلق بموعد إعادة فتح الاقتصاد، قال إن توقيت القرار سيمثل اكبر قرار فى رئاسته، لكنه طمأن الرأى العام بأن العديد من الأذكياء يقدمون له المشورة.

 

وكان استطلاع للرأي قد كشف أن الدعم لتعامل دونالد ترامب مع وباء كورونا قد انخفض خلال الأسبوع الماضي ، حيث يقال إن بعض مستشاريه وحلفائه الجمهوريين قلقون بشأن الإحاطات اليومية للرئيس الأمريكي حول جهود مواجهة الفيروس، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.


دونالد ترامب

كورونا

الاقتصاد الامريكى

الولايات المتحدة

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