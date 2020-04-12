ميناء دمياط: تصدير 5.6 ألف طن فواكه وخضروات خلال 24 ساعة

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، ليصل إجمال السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة.



وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 12601 طن يوريا و2280 طن فوسفات و1300 طن كسب صويا و9688 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 3053 طن حديد و7000 طن قمح و20904 طن ذرة و502 طن كسب عباد و2271 خشب و3901 طن زيت طعام.‎



وأشارت الهيئة الميناء إلى إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 506 حاويات مكافئة منها 204 حاويات مكافئة بحمولة إجمالية 5616 طنا تشمل فواكة (برتقال وفراولة ويوسفى وبطيخ) وخضروات (بطاطس وطماطم وبطاطا وفاصوليا وبامية وكوسة وخضار مشكل) وحاصلات زراعية ( بصل وبذور سمسم وثوم وفول سودانى ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات السعودية والمغرب والأردن وتركيا وبريطانيا واليونان وهولندا وسنغافورة والصين وإسبانيا.



بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 305 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1549 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176868 طنا، كما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 123409 طنا.



وغادر الميناء 2 قطار بحمولة إجمالية 2664 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، فى حين غادرت 2063 شاحنة منها 614 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31982 من البضائع العامة.



كانت هيئة ميناء دمياط قد أكدت أن الميناء يتبع كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة بإدارة الحجر الصحى بشأن التعامل مع أطقم السفن القادمة من أماكن انتشار الفيروس، مع التأكيد على توافر وجاهزية معدات الكشف ومهمات الوقاية والفرق المدربة والمؤهلة للتعامل مع تلك الحالات لدى الحجر الصحى وكذلك التأكد من جاهزية الإدارات المختصة بالهيئة للانتقال إلى أماكن تراكى السفن على الأرصفة والتعامل معها، وتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية أثناء دخول السفن للميناء والتراكى على الرصيف حتى مغادرتها.