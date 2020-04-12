اليوم السابع
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ميناء الإسكندرية: تصدير واستيراد 421 ألف طن بضائع عبر الميناء آخر 24 ساعة

الأحد، 12 أبريل 2020 04:51 م
ميناء الإسكندرية: تصدير واستيراد 421 ألف طن بضائع عبر الميناء آخر 24 ساعة تطهير ميناء الإسكندرية
كتب رضا حبيشى

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قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن مينائي الإسكندرية والدخيلة يشهدان نشاطا علي مدار الـ 24 ساعة دون توقف حيث تستمر حركة العمل الطبيعية وتنشط أعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية، وحركة البضائع .

وأضاف المتحدث باسم الميناء أن عدد السفن العاملة بالميناء بلغ 31 سفينة، حيث وصلت 11 سفينة وغادرت 17 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجي 22 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 7 سفن، وبلغ إجمالي البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 12 ألف طن، أهمها البصل والبطاطس، ووقود الطائرات ، وبلغ إجمالي البضائع الواردة 120 ألف طن أهمها القمح والمواد البترولية، والخشب، والصوديوم ، والفحم،.

ولفت الغندور إلى أن عدد الحاويات الصادر بلغ 976 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 527 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج 10016 شاحنة عامة من وإلي الميناء، كما بلغت كمية المتداول بالميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 421 ألف طن ، وبلغ مخزون الغلال مليون ومائة وخمسون ألف طن منهم 380 ألف طن قمح .

ووجه الربان طارق شاهين رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الجهات المعنية بالميناء للقيام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة، والمخازن، والساحات والأرصفة ، والمباني ، والسفن والوحدات البحرية، والأسطح والبضائع، والمعدات، وسيارات ركوب العاملين، ومكاتبهم، ومعداتهم وذلك علي مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين، مع التعقيم والتطهير بشكل دوري للمباني التي يتردد عليها العملاء مثل المباني اللوجستية والمبني الاستثماري والبوابات وغيرها .

 

عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (1)
عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (1)

 

عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (2)
عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (2)

 

 

عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (3)
عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (3)

 

 

عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (4)
عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (4)

 

 

عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (5)
عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (5)

 

 

عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (6)
عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (6)

 

 

عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (7)
عمليات التطهير بميناء الإسكندرية (7)

 


 

 



 


ميناء الاسكندرية

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