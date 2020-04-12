أفادت قناة الحدث فى خبر عاجل لها أن منظمة الصحةالعالمية أكدت أن العراق لم يغادر ذروة الإصابات بكورونا.
من ناحية أخرى اعتبر ممثل منظمة الصحة العالمية فى العراق الدكتور أدهم إسماعيل الأيام العشرة المقبلة حاسمة فى السيطرة على فيروس كورونا فى البلاد، وقال إسماعيل -وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إن بقاء العراق فى وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس كورونا، مرهون بالاستمرار بالالتزام بالتدابير الوقائيّة في الأيام العشرة المقبلة.
وأضاف أن تناقص الإصابات وارتفاع حالات الشفاء يشيعان الاطمئنان ويبشران بالسيطرة على الفيروس.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت أمس أن مجموع الإصابات بلغ 1318 حالة ومجموع حالات الشفاء بلغ 601 ومجموع الوفيات بلغ 72 حالة.
وأعلن مصدر طبى عراقى اليوم الأحد، تسجيل إصابة ثانية لأحد الكوادر الطبية بفيروس كورونا فى مدينة الطب ببغداد، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن المصابين يرقدان فى مركز الشفاء لتلقي العلاج اللازم.
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