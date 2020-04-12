وأضاف أن تناقص الإصابات وارتفاع حالات الشفاء يشيعان الاطمئنان ويبشران بالسيطرة على الفيروس.
وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت أمس أن مجموع الإصابات بلغ 1318 حالة ومجموع حالات الشفاء بلغ 601 ومجموع الوفيات بلغ 72 حالة.