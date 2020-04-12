مدينة سويفين الصينية على حدود روسيا تعزز مراقبة الحدود بسبب كورونا

رويترز

قالت سلطات مدينة سويفين بشمال شرق الصين، الواقعة على الحدود مع روسيا، اليوم الأحد إنها تعزز المراقبة الحدودية فى إطار إجراءات لمنع دخول حالات إصابة بفيروس كورونا من خارج البلاد، وأضافت السلطات فى بيان أن المدينة ستعزز أيضا الضوابط المفروضة على حركة المرور وتطبق إجراءات حجر صحى صارمة.

ومنعت المدينة جميع أشكال التجمعات ووضعت قائمة بالشركات التى يجب وقف عملياتها.

وكانت وزارة الصحة فى روسيا، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 24 حالة وفاة، و2186 إصابة جديدة بكورونا فى البلاد خلال 24 ساعة، جاء ذلك نقلا عن شبكة روسيا اليوم قبل قليل.

واعتبرت، أن ذلك يمثل ارتفاعا ملموسا مقارنة مع معدلات يوم أمس.

وأمس قال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن الأسابيع القادمة ستحدد ما إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، وأشار بيسكوف - فى تصريحات تلفزيونية، نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إلى أنه "خلال الأسبوعين القادمين من المتوقع أن نتفهم إذا كانت روسيا تقترب من ذروة تفشى معدلات العدوى أم لا، أو (سنتفهم) متى نقترب من الذروة".

وأكد بيسكوف أن القرارات التى اتخذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بشأن إبقاء الناس فى منازلهم ساعدت فى تغيير سيناريو النمو الهائل فى عدد الإصابات بفيروس "كورونا" فى البلاد.

جدير بالذكر أن روسيا سجلت حتى، الجمعة، 13500 حالة و109 وفيات نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.