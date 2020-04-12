اليوم السابع
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محافظ قنا يتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 03:46 م
محافظ قنا يتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.. صور محافظ قنا يتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا
قنا- وائل محمد

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قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بجولة تفقدية لمستشفي الحميات والصدر بمدينة قنا لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بشكل خاص والاطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بشكل عام ، رافقه العميد وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة والدكتور سيد الكاشف مدير مستشفي الحميات والدكتور كمال همام مدير مستشفي الصدر.

2 محافظ قنا يتابع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفى الحميات والصدر
2 محافظ قنا يتابع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفى الحميات والصدر

تقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير لكل من يمثلون خط الدفاع الأول من أطقم طبية ومتطوعين وعاملين فى المجال الصحى فهم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير ، مؤكدا علي أن الدولة ستقوم بتكريمهم بشكل لائق على جهودهم الحثيثة في أداء الواجب الطبي والوطني فهم يخوضون معركة في الصفوف الأمامية بالنيابة عن الشعب المصري في الفترة الحالية ضد فيروس كورونا .

3 محافظ قنا يتابع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفى الحميات والصدر
3 محافظ قنا يتابع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفى الحميات والصدر

وتفقد محافظ قنا قسم التحاليل الطبية بمستشفي الحميات وأطمئن على تشغيل جهاز PCR  الخاص بتحليل فيروس كورونا وأطمئن علي تدريب الأطقم الطبية عليه مشيرا إلي آن الجهاز سيساهم بشكل فعال في توفير الوقت والجهد في تحليل العينات وربطها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وسرعة ظهور النتائج الخاصة بحالات اشتباه الإصابة بالمحافظة.

5 محافظ قنا يتابع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفى الحميات والصدر
5 محافظ قنا يتابع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفى الحميات والصدر

كما تفقد أقسام الاستقبال والحالات الحرجة والعناية المركزة والتعقيم المركزي بمستشفي الحميات وأقسام الرجال والسيدات والعزل بمستشفي الصدر مؤكدا علي ضرورة التأكد من التزام الأطباء وأطقم التمريض بالاشتراطات الصحية وتوافر عوامل الأمن والسلامة والصحة المهنية وارتداء العاملين الكمامات الواقية من الأمراض ، وأوضح انه تم تزويد عدد من مستشفيات المحافظة بـ 8 اسرة عناية مركزة و6 أجهزة تنقس صناعي وتم تدريب الأطباء علي التعامل معها من قبل متخصصين من الجامعة.

7 محافظ قنا يتابع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفى الحميات والصدر
7 محافظ قنا يتابع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفى الحميات والصدر

وأكد وكيل وزارة الصحة ان الوزارة ستقوم بصرف حوافز مالية خاصة لجميع الفرق الطبية التي تعمل على مواجهة هذا الفيروس بمستشفيات ( حميات قنا – والصدر – حميات نجع حمادي ) تقديرًا للبطولات التي يقدمونها في رعاية المرضى .

1محافظ قنا يتابع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفى الحميات والصدر
1محافظ قنا يتابع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمستشفى الحميات والصدر

 

 


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