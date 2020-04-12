محافظ الفيوم: تجهيز منافذ بالمدارس والبريد لصرف منحة العمالة غير المنتظمة

الفيوم رباب الجالي

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من تجهيز 7 مدارس بالإضافة إلى مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى المنتشرة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك فى ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بدعم العمالة غير المنتظمة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، وطبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف المنحة للمستحقين خلال الفترة من يوم الاثنين 13 أبريل حتى يوم الخميس 16 ابريل بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالمحافظات.

وأوضح الأنصارى أنه تم تجهيز مدرسة الشهيد محمد موسى بسنورس بدلاً من مكتب بريد جرفس، ومدرسة عبور أبشواى الابتدائية ومدرسة المرسلين بقرية زيد التابعة لمركز أبشواى بدلاً من مكتب بريد زيد، والمدرسة الإعدادية بنات بطامية بدلاً من مكتب بريد طامية الفرعى، ومدرسة الشهيد عبد الرحمن نبيل بإطسا بدلاً من مكتب بريد ابجيج، ومدرسة الفيوم الإعدادية الحديثة بدلاً من مكتب بريد الشيخ حسن، ومدرسة الشواشنة الابتدائية بدلاً من مكتب بريد الفلاح الغربى، بالإضافة إلى مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى، التى تم اختيارها لصرف منحة العمالة غير المنتظمة، حيث تم توفير أماكن انتظار ومراعاة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، لافتاً إلى أنه سيتم مراعاة آليات الصرف وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف، لعدم حدوث أى تزاحم أو تكدس وذلك بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة.

وناشد محافظ الفيوم، جميع أبناء المحافظة والمستحقين من العمالة غير المنتظمة، بضرورة عدم التوجه إلى المنافذ التى تم تجهيزها لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بالمدارس ومكاتب البريد وفروع بنك التنمية، إلا بعد وصول رسالة نصية على هاتف المستحق قبل اليوم المحدد للصرف بـ24 ساعة، موضحاً أن نص الرسالة ستكون كالتالى: "تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد / أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعى".

وأضاف أنه سيتم تخصيص يوم لصرف مستحقات من سيتخلف عن اليوم المخصص له، مشدداً على ضرورة التزام جميع المستحقين بالنظام وبالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية والصحية، حفاظاً على سلامتهم ومنع انتشار العدوى بالأمراض.

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص يوم الاثنين 13 ابريل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين من عمر 50 عاماً فأكثر، ويومى الثلاثاء والأربعاء 14 و15 ابريل للمستحقين من عمر 25 عام إلى 50 عام، فيما تم تخصيص يوم الخميس 16 ابريل لصرف منحة العمالة غير المنتظمة للمستحقين أقل من 25 عاماً بالإضافة إلى المستحقين من مختلف الأعمار الذين تخلفوا عن مواعيد الصرف المخصصة لهم.