محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الأعمال لافتتاح ميدان الشيخ حسانين ويحذر من إقامة أسواق

الدقهلية - شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم سير الأعمال الجارية لتطوير ميدان الشيخ حسانين، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالميدان والشوارع المؤدية إليه، بحضور الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة ومحمد أمين رئيس حى غرب المنصورة .

ووجه المحافظ القائمين على أعمال التطوير داخل الموقع بتكثيف الأعمال من خلال زيادة العاملين لسرعة الانتهاء ، تمهيداً للافتتاح ، وأكد على ضرورة متابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على حياة العاملين بالموقع لوقايتهم من انتشار فيروس كورونا .

كما وجه " مختار " لرئيس حى غرب المنصورة بالتنسيق مع مدير شرطة المرافق ورفع جميع الاشغالات بمنطقة ميدان الشيخ حسانين، أول بأول ومنع إقامة أى أسواق بالمنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمناطق المحيطة بالميدان لأنها تعد من أكبر المناطق التجارية داخل مدينة المنصورة ويتردد عليها اعداد كبيرة من المواطنين .

وقد أشاد محافظ الدقهلية بالجهود المتميزة ومساهمات المجتمع المدنى مع أجهزة المحافظة فى كافة القطاعات التى تقدم خدماتها للمواطنين والارتقاء بمستوى النظافة، وتنفيذ أعمال التطوير للعديد من الميادين والشوارع بنطاق المحافظة ، فضلاً عن مساهمتهم المستمرة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال توفير مستلزمات التطهير والتعقيم .

يذكر بأن اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار الحملات المكثفة لاعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والمصالح وجميع اماكن تجمعات المواطنين، وخاصة ايام العطلات والاجازات، واوضح محافظ الدقهلية ان هناك مساهمات متميزة للمجتمع المدنى بالدقهلية فى توفير مستلزمات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح واماكن التجمعات للمواطنين، ذمشيرا الى ان مسهماتهم المالية والعينية تجاوزت ال 6 مليون جنية واضاف انه تم حتى الان استهلاك 900 طن كلور فى اعمال التطهير والتعقيم بمشاركات المجتمع المدنى بالتعاون مع قطاعى الصحة والطب البيطرى

محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين

محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين

محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين

محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين

محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين

محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين