اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الأعمال لافتتاح ميدان الشيخ حسانين ويحذر من إقامة أسواق

الأحد، 12 أبريل 2020 12:10 م
محافظ الدقهلية يوجه بتكثيف الأعمال لافتتاح ميدان الشيخ حسانين ويحذر من إقامة أسواق محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم سير الأعمال الجارية لتطوير ميدان الشيخ حسانين، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالميدان والشوارع المؤدية إليه، بحضور الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة ومحمد أمين رئيس حى غرب المنصورة .

ووجه المحافظ القائمين على أعمال التطوير داخل الموقع بتكثيف الأعمال من خلال زيادة العاملين لسرعة الانتهاء ، تمهيداً للافتتاح ، وأكد على ضرورة متابعة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على حياة العاملين بالموقع لوقايتهم من انتشار فيروس كورونا

كما وجه " مختار " لرئيس حى غرب المنصورة بالتنسيق مع مدير شرطة المرافق ورفع جميع الاشغالات بمنطقة ميدان الشيخ حسانين، أول بأول ومنع إقامة أى أسواق بالمنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمناطق المحيطة بالميدان لأنها تعد من أكبر المناطق التجارية داخل مدينة المنصورة ويتردد عليها اعداد كبيرة من المواطنين .

وقد أشاد محافظ الدقهلية بالجهود المتميزة ومساهمات المجتمع المدنى مع أجهزة المحافظة فى كافة القطاعات التى تقدم خدماتها للمواطنين والارتقاء بمستوى النظافة، وتنفيذ أعمال التطوير للعديد من الميادين والشوارع بنطاق المحافظة ، فضلاً عن مساهمتهم المستمرة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا من خلال توفير مستلزمات التطهير والتعقيم .

يذكر بأن اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار الحملات المكثفة لاعمال التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والمصالح وجميع اماكن تجمعات المواطنين، وخاصة ايام العطلات والاجازات، واوضح محافظ الدقهلية ان هناك مساهمات متميزة للمجتمع المدنى بالدقهلية فى توفير مستلزمات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح واماكن التجمعات للمواطنين، ذمشيرا الى ان مسهماتهم المالية والعينية تجاوزت ال 6 مليون جنية واضاف انه تم حتى الان استهلاك 900 طن كلور فى اعمال التطهير والتعقيم بمشاركات المجتمع المدنى بالتعاون مع قطاعى الصحة والطب البيطرى

IMG-20200412-WA0003
محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين

 

IMG-20200412-WA0004
محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين

IMG-20200412-WA0005

محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين

IMG-20200412-WA0006

محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين

 

IMG-20200412-WA0007
محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين

IMG-20200412-WA0008

محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين

IMG-20200412-WA0009

محافظ الدقهلية يتقد تطوير ميدان الشيخ حسانين

 

 

 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

ميدان الشيخ حسانين

تطوير الميادين

اخبار مصرية

فض الاسواق

فيروس كورونا

اخبار عاجلة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الدقهلية عن تجمهر أهالى شبرا البهو: لا يمثلون كل القرية ونفذنا القانون

السبت، 11 أبريل 2020 11:20 م

محافظ الدقهلية: سوء فهم غير مقصود سبب رفض أهالى شبرا البهو دفن الطبيبة

السبت، 11 أبريل 2020 09:37 م

محافظ الدقهلية ينعى جميع ضحايا فيروس كورونا ويناشد الالتزام بإجراءات الوقاية

السبت، 11 أبريل 2020 09:13 م

محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل اعتراض أهالى "شبرا البهو" على دفن شهيدة "كورونا"

السبت، 11 أبريل 2020 09:05 م

محافظ الدقهلية يطلق اسم الطبيبة شهيدة كورونا على مدرسة شبرا البهو

السبت، 11 أبريل 2020 07:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

إنفوجراف.. رحلة كورونا من فيروس إلى وباء ثم "حرب" × 10 محطات

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون امتحان الرياضيات التجريبى على التابلت غدا

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التموين: صرف 55% من مقررات شهر أبريل للبقالين ومنافذ الصرف حتى الآن

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

التضامن تبدأ اليوم صرف المعاشات لمن تخلف فى الـ10 أيام الأولى من أبريل

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم الثامن عشر لحظر التجوال..وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

التموين: استمرار صرف سلع نقاط الخبر للمواطنين حتى نهاية الشهر

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

بدء أسبوع الآلام.. الأقباط يحتفلون بأحد السعف من منازلهم والقداسات أونلاين

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

كيف تشترك فى واتساب الصحة للاستفسار عن كورونا مجانا؟.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة