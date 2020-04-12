اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 03:50 م
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محافظ الدقهلية يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمدينه الشيخ زايد بجمصة

الأحد، 12 أبريل 2020 03:45 م
محافظ الدقهلية يعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمدينه الشيخ زايد بجمصة محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلى
الدقهلية - شريف الديب

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إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم خرائط تعديل المخطط التفصيلى لمدينة " الشيخ زايد - الاسكان الاجتماعى " بمدينة جمصة ، وذلك بحضور المهندسة سماح المحمدى مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، والنقيب أحمد ممدوح جوده ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وأكد محافظ الدقهلية بأن التعديل للمخطط التفصيلى للمدينة يستهدف توفير وحدات اسكان اجتماعى ومناطق استثماريه وترفيهية تتمتع بكامل الخدمات التى تحقق اهداف التنمية المستدامة،

 وقد كلف محافظ الدقهلية ، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية ، بالتعاون مع الهيئة الهندسية بسرعة عمل تصور ومقترح عن الطابع المعمارى والمشروعات ، التى يتم تنفيذها بالمناطق الاستثمارية الـ 12 التى تتضمنها خريطة المخطط التفصيلى المعدلة ، والذى تم اعتماده اليوم .

وقد اوضحت مدير عام التخطيط العمرانى ، أن المخطط التفصيلى المعدل لمدينه الشيخ زايد بجمصة يتضمن مشروع الاسكان الاجتماعى ، وجاء التعديل تنفيذا لتعليمات محافظ الدقهلية ، والتى استهدفت التيسيرا على المواطنين ومراعاه التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والنظرة المستقبلية ، وقد كلف محافظ الدقهلية مدير عام التخطيط العمرانى بسرعه الانتهاء من اعداد المخطط الاستراتيجى لمدينه جمصة ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالقاهرة بعد اتمام حصر جميع مشاكل المواطنين المتعلقة بها بما يتيح الوصول لمدينه سياحية تتمتع بكامل الخدمات التى تراعى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بالدقهلية وتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين  .

جاء ذلك فى إطار فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بمشروعات الاسكان الاجتماعى على مستوى محافظات مصر تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة 2030 وذلك بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 

 


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