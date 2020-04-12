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محافظ البحر الأحمر: تعليق الرحلات البحرية فى شم النسيم لمواجهة كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 11:55 ص
محافظ البحر الأحمر: تعليق الرحلات البحرية فى شم النسيم لمواجهة كورونا اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى ، صباح اليوم الأحد، أنه قرر تعليق الرحلات البحرية للمراكب السياحية، ويخوت السفارى والمراكب الخاصة، بدءاً من اليوم وحتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن ذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

أوضح محافظ البحر الأحمر، أن هذا القرار إجراء استباقى لمنع التجمعات، حيث تشهد هذه الرحلات زحاماً لقضاء يوم شم النسيم، لافتاً إلى أن القرار يشمل أيضاً يخوت السفارى والمراكب الخاصة، حيث لن يتم السماح بخروج أى رحلات بحرية اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 12 ابريل ولحين إشعار آخر، مشيراً إلى أنه مع بدء إنتشار كورونا فى مختلف دول العالم، تم تسجيل إصابات به على متن بعض السفن والمراكب، وتم وضع بعضها قيد الحجر الصحى فى كل من إيطاليا واليابان والولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا القرار لا ينطبق على العاملين فى مجال الصيد بمدن البحر الأحمر، حيث سيتم السماح لمراكب الصيد فقط بمزاولة عملهم بشكل طبيعي.

شدد المحافظ على إستمرار قرار غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات، مع تشديد عمليات المتابعة الميدانية من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أمن البحر الأحمر خلال عيد شم النسيم، حيث سيتم التطبيق بحسم، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، بغلق كل الشواطئ بالمحافظة وذلك ضمن حزمة الإجراءات و التدابير الوقائية و الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الازدحام الذى شهده عدد من شواطيء المحافظة فى أكثر من مدينة، قبيل ساعات حظر تحرك المواطنين، حيث أى تجمعات تعد مخالفة لخطة الدولة للحد من إنتشار العدوى

وجه المحافظ كافة الجهات المختصة بتطبيق القرار حتى صدور إشعار آخر، مناشداً أهالى المحافظة مجدداً بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة فى التعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات هدفها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 


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