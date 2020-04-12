اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 أبريل 2020 05:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسيوط: تجهيز 213 مقر ومنفذ لصرف 500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

الأحد، 12 أبريل 2020 05:10 م
محافظ أسيوط: تجهيز 213 مقر ومنفذ لصرف 500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استعداد وتجهيز 213 مقر ومنفذ لصرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجدة بداية من الغد الاثنين والمقررة بـ 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على مدى 3 أشهر.

وفقا لآليه الصرف التي اقرتها وزارة القوى العاملة ؛ حرصا على عدم التزاحم وتجنباً لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا مشدداً على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة واتباع الارشادات والتعليمات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء صرف المنحة حفاظاً على صحة المواطنين التخفيف عن كاهلهم وضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المنح لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على هذه المقرات والمنافذ وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية واجراء عمليات التطهير والتعقيم خلال هذه الفترة وتماشيًا مع خطة الدولة والاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لمناقشة استعدادات الجهات التنفيذية لاستقبال العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة طبقاً للجدول والتوزيع المقررة من وزارة القوى العاملة ؛ وذلك بحضور حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط ، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم وهاني مبروك مدير البنك الزارعي المصري ـ فرع اسيوط ، والمهندس حسن عبد الوهاب وكيل الوزارة مدير منطقة بريد اسيوط ، وجمال طه حسين مدير مكتب رئيس قطاع الصعيد بالبنك الزراعي بأسيوط، والمهندس عبدالرحمن صفوت مدير عام التفتيش بمنطقة بريد أسيوط.

وأوضح المحافظ إنه سيتم صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعليات فيروس كورونا والذين تم تسجيل اسمائهم على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة من خلال 213 مقر موزعه بمراكز وقرى المحافظة حيث تم تخصيص 52 فرع للبنك الزراعي المصري ، و155فرع مكتب بريد ، 5 مدارس ومركز شباب لافتاً إلى تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول الخاص به قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد من خلالها المكان (مكتب البريد أو فرع البنك الزراعى المصرى أو المدرسة أو مركز الشباب) الذى سيتم الصرف منه منوهاً عن مد فترة العمل لتكون من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ 5مساءً لمدة 4 أيام متتالية على أن يتم توزيع وتحديد نقاط انتظار متباعدة لاصطفاف المواطنين مراعاةً للتباعد الاجتماعي وتنظيم الحركة والصرف لمنع التزاحم أو التكدس.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد أعلن عن وضع آلية لتقسيم المستحقين على شرائح  بحيث تصرف المرحلة الأولى بداً من غد الأثنين ويستمر لمدة 4 أيام على التوالى حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي على أن يتم تحديد موعد آخر للمتخلفين عن الصرف في هذه الفترة طبقا لمعايير استحقاق المنحة.

 


محافظ أسيوط

صرف 500جنيه

منحة العمالة غير المنتظمة

تقارير مصرية

فيروس كورونا المستجد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

الأمل.. رحلة تعافى 390 ألف شخص عالمياً من كورونا "فيديو"

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

شهامة ابن البلد..مصرى صاحب محل مخبوزات بميلانو يقدم الخبز مجانا بسبب كورونا

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. ملوك خط النص فى النصف الأول من الدورى

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

فيديو.. متى نرتدى الملابس الصيفية..مدير التنبؤات بهئية الأرصاد يجيب

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

الداخلية تحمى قوت المصريين فى زمن الكورونا.. مداهمة الأسواق وضبط أطنان سلع احتكرها التجار لرفع سعرها.. تحريز 2.8 طن فسيخ فاسد قبل شم النسيم.. و"كلنا واحد" توفر الأغذية بأسعار مخفضة وسيارات "أمان" تجوب قرى نائية

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

خطوة بخطوة.. إزاى تصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة اليومية "إنفوجراف"

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 12-4-2020

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

الدواء اليابانى.. Avigan أمل جديد فى علاج كورونا "فيديو"

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

رحلة مع مريض كورونا داخل غرفة العناية المركزة.. فيديو

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

فيديو.. إزاى تنظف بيتك وتطهره للوقاية من فيروس كورونا؟

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

كورونا "طوق نجاة" لنتنياهو من السجن.. فيديو

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

إنفوجراف.. نصائح لمرضى التهاب المفاصل للحفاظ على صحتهم فى العزل المنزلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة