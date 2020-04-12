محافظ أسيوط: تجهيز 213 مقر ومنفذ لصرف 500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

أسيوط - هيثم البدري وضحا صالح

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استعداد وتجهيز 213 مقر ومنفذ لصرف المنحة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجدة بداية من الغد الاثنين والمقررة بـ 500 جنيه بإجمالى 1500 جنيه على مدى 3 أشهر.

وفقا لآليه الصرف التي اقرتها وزارة القوى العاملة ؛ حرصا على عدم التزاحم وتجنباً لحدوث نقل عدوى فيروس كورونا مشدداً على اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير اللازمة واتباع الارشادات والتعليمات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي أثناء صرف المنحة حفاظاً على صحة المواطنين التخفيف عن كاهلهم وضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المنح لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على هذه المقرات والمنافذ وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية واجراء عمليات التطهير والتعقيم خلال هذه الفترة وتماشيًا مع خطة الدولة والاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لمناقشة استعدادات الجهات التنفيذية لاستقبال العمالة غير المنتظمة لصرف المنحة طبقاً للجدول والتوزيع المقررة من وزارة القوى العاملة ؛ وذلك بحضور حازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بأسيوط ، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم وهاني مبروك مدير البنك الزارعي المصري ـ فرع اسيوط ، والمهندس حسن عبد الوهاب وكيل الوزارة مدير منطقة بريد اسيوط ، وجمال طه حسين مدير مكتب رئيس قطاع الصعيد بالبنك الزراعي بأسيوط، والمهندس عبدالرحمن صفوت مدير عام التفتيش بمنطقة بريد أسيوط.

وأوضح المحافظ إنه سيتم صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعليات فيروس كورونا والذين تم تسجيل اسمائهم على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة من خلال 213 مقر موزعه بمراكز وقرى المحافظة حيث تم تخصيص 52 فرع للبنك الزراعي المصري ، و155فرع مكتب بريد ، 5 مدارس ومركز شباب لافتاً إلى تلقيهم رسالة نصية على التليفون المحمول الخاص به قبل 24 ساعة من استحقاقه للصرف تحدد من خلالها المكان (مكتب البريد أو فرع البنك الزراعى المصرى أو المدرسة أو مركز الشباب) الذى سيتم الصرف منه منوهاً عن مد فترة العمل لتكون من الساعة 9 صباحاً وحتى الـ 5مساءً لمدة 4 أيام متتالية على أن يتم توزيع وتحديد نقاط انتظار متباعدة لاصطفاف المواطنين مراعاةً للتباعد الاجتماعي وتنظيم الحركة والصرف لمنع التزاحم أو التكدس.

كان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد أعلن عن وضع آلية لتقسيم المستحقين على شرائح بحيث تصرف المرحلة الأولى بداً من غد الأثنين ويستمر لمدة 4 أيام على التوالى حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي على أن يتم تحديد موعد آخر للمتخلفين عن الصرف في هذه الفترة طبقا لمعايير استحقاق المنحة.