اليوم السابع
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محافظ أسوان: تجهيز 155 مكتب بريد و 40 فرع للبنوك الزراعية لصرف منحة العمالة

الأحد، 12 أبريل 2020 06:39 م
محافظ أسوان: تجهيز 155 مكتب بريد و 40 فرع للبنوك الزراعية لصرف منحة العمالة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بعدم التكدس أمام مكاتب البريد والإلتزام بالتواجد فقط للمواطنين الذين سيتم إرسال رسالة نصية لهم على الهاتف المحمول برقم 2030 من وزارة القوى العاملة تفيد بموعد وتاريخ إستحقاقهم لصرف المنحة المخصصة للعمالة الغير منتظمة التى أقرتها الدولة بداية من يوم 13 وحتى 16 إبريل الجارى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بضرورة رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد لمدة 3 شهور، فى إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، وللحفاظ على سلامة وصحة مواطنى أسوان .
 
وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين من العمالة الغير منتظمة والذين سوف تصل رسائل نصية لهم فقط بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لإستلام قيمة المنحة المحددة حيث أن إجمالى المستفيدين سيصل إلى 13 ألف و 340 مستفيد من خلال 155 مكتب بريد ، بالإضافة إلى 7 فروع رئيسية لبنك التنمية والإئتمان الزراعى ، وأيضاً 33 فرع بنك قرية موزعين في جميع آرجاء المحافظة ، موجهاً رؤساء المراكز والمدن ، بالتنسيق مع مدير عام البريد للتأكد من كافة التجهيزات داخل مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك بأماكن إنتظار مناسبة مع توفير مختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيداً عن التجمعات و الإزدحام .
 
وأوضح محافظ أسوان أن الرسالة النصية المرسلة من وزارة القوى العاملة على رقم التليفون الشخصى لكل مستحق سوف تحدد مكتب البريد المختص لتسليمه فيزا كارت بريد (ATM)  مجاناً وبدون أي تكلفة مالية وذلك ليتمكن المواطن المستحق من إستخدامها لصرف المنحة المقررة ، مضيفاً بأن 90% من مكاتب البريد على مستوى المحافظة يمتد عملها الرسمى لتقديم خدماتها يومياً حتى الساعة الخامسة مساءاً وذلك تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين لمنع التزاحم والتكدس .
 
 
 
 

 


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