محافظ أسوان: إزالة 70% من التعديات حتى اليوم.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال بيان صحفى، أنه تم حتى اليوم إزالة نحو 70 % من حالات التعدى التى تم رصدها بالبناء المخالف والعشوائى أثناء فترة الحظر وتطبيق الإجراءات الوقائية الجارية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف محافظ أسوان بأنه تمت اليوم إزالة 37 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 30 ألفا و59 م2 منها 8 حالات بمركز إدفو بمساحة 1883 م2 ، و 6 حالات بمركز كوم أمبو بمساحة 2275 م2 ، بجانب 13 حالة بمركز دراو بمساحة 9400 م2 ، بالإضافة إلى 10 حالات بمدينة البصيلية بمساحة 12 ألف و501 م2 ، مشدداً بأنه طبقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيتم تحويل المخالفين ممن شرعوا بالبناء المخالف بدون ترخيص إلي النيابة العسكرية ، وأيضاً التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية .

وتابع اللواء أشرف عطية، الجهود المبذولة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان لإزالة أى تعديات بشكل فورى حفاظاً على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين بالتعديات والمخالفين بتحويلهم إلى النيابة العسكرية ، وقد كشف اللواء أشرف عطية عن.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تفقد اليوم الأحد، سير العمل ومعدلات التنفيذ بمشروع إنشاء كوبرى الخزان البديل، بالإضافة إلى التشغيل التجريبى لمشروع مصنع كيما 2 الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية للعاملين داخل مواقع العمل المختلفة.

كما تفقد محافظ أسوان، مشروعات التوسعات والتطوير الشامل لمستشفى أسوان الجامعى، رافقه خلالها الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور عبد الله العبيدى مدير عام المستشفى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية على مستوى المحافظة باعتبارها من أولويات العمل التنفيذى، لتوفير خدمات علاجية ذات جودة عالية للمواطن.



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