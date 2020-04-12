اليوم السابع
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محافظة قنا: استرداد 7 أفدنة و 2240 متر مربع من أراضى أملاك الدولة

الأحد، 12 أبريل 2020 08:14 م
محافظة قنا: استرداد 7 أفدنة و 2240 متر مربع من أراضى أملاك الدولة حملات إزالة - ارشيفية
قنا- وائل محمد

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صرح اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت اليوم بعدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا، وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

أسفرت عن إزالة 87 حالة تعدي ، وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا أن حملات الإزالة نجحت اليوم في إزالة 14 حالات تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمراكز ابوتشت وفرشوط ونجع حمادي والوقف وقوص بمساحة إجمالية 2240 متر مربع وإزالة 4 حالات تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمركز فرشوط بمساحة 7 أفدنة و3 أسهم، وإزالة 57 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي وقـفط وقنا ونقادة وقوص بمساحة إجمالية 2 فدان و10 قراريط و11 سهم ، بالإضافة إلي إزالة 12حالة مخالفات بناء بدون ترخيص علي مساحة 1650 متر مربع بمركز قنا.   

وأكد محافظ قنا عدم التهاون مع أي مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم علي المخالفين ، وأشار إلي استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة، وأكد علي أنه سيتم تحويل المخالفات إلي النيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية .


محافظة قنا

اراضي املاك الدولة

اخبار محافظات

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