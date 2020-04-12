محافظة الجيزة: تنفيذ أعمال حفر بشارع البحر الأعظم لمدة 3 أيام

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ أعمال حفر لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بشارع البحر الأعظم فأن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستقوم بإجراء قطع عرضي جزئي لشارع البحر الاعظم أمام محطة جزيرة الدهب من اليوم وحتي يوم الثلاثاء الموافق 14/4 علي ان تبدء الاعمال من الساعة الثامنة مساءا وحتي الساعة الخامسة صباح اليوم التالي طوال فتره الاعمال .

وأكدت محافظة الجيزة انه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الارشادية والتحذيرات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية لتيسير الحركة المرورية .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيرة كل من رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي جنوب بمتابعة الأعمال والتأكد من الانتهاء منها خلال المواعيد المحددة مع سرعه رد الشيء لأصله .

وفى السياق عززت، اليوم الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور، للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن المختلفة.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة، لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.