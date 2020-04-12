اليوم السابع
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محافظة الجيزة تشمع مقهى يعمل بالمخالفة لإجراءات مكافحة كورونا.. صور وفيديو

الأحد، 12 أبريل 2020 02:44 م
محافظة الجيزة تشمع مقهى يعمل بالمخالفة لإجراءات مكافحة كورونا.. صور وفيديو تشميع مقهى بالطالبية فى الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أغلقت أجهزة محافظة الجيزة، مقهى مخالف بحى العمرانية، كان يعمل في الخفاء بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء، ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث تم إخلاء المقهى من الشباب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك وتوقيع غرامة مالية وتحويلة للنيابة العامة.
 
 
وكانت أجهزة محافظة الجيزة ضبطت صالون حلاقة بحى شمال الجيزة بمنطقة البراجيل، حول نشاطه لمقهى مستغلا تطبيق المقاهى قرار الغلق لمكافحة انتشار كورونا، وتحقيق مكاسب مادية من خلال فتح المحل كمقهى واستقبل فيه زبائنه بشكل خفى، وعلى طريقة فيلم "نادى الرجال السرى"، بطولة كريم عبد العزيز، وضع مدير المحل بعض أدوات الحلاقة أمام المحل "الفوط" للدلالة على أن المكان يعمل صالون، ويتردد على المكان الزبائن على أنهم يصففون شعرهم، ولكن فى الحقيقية يدخنون الشيشة بالداخل، كما استغل مالك الصالون "مطعما مجاورا له لتوسعة المحل واستيعاب أكبر عدد من الزبائن.
 
 
كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 8 مساء وحتى 6 صباحًا، فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
 
 
وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.
 
وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.
 
 وكان قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تخفيض قوة العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية ومدينة الجيرة  إلى 50% يومياً على أن يؤدي الموظفون أعمالهم بالتبادل فيما بينهم حسب طبيعة عملهم ، و شملت توجيهات محافظ الجيزة أن الإدارات الخدمية لا ينطبق عليها القرار والتي تضم الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة الميدانية والنظافة والمواقف و الساحات والمرافق والطرق وغيرها من الإدارات التي تؤدي خدمة للمواطنين . 
 
وشملت قرارات محافظ الجيزة إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وكذا إجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة . 
 
تشميع مقهى بالطالبية فى الجيزة (2)
تشميع مقهى بالطالبية فى الجيزة 

تشميع مقهى بالطالبية فى الجيزة (3)
تشميع مقهى بالطالبية فى الجيزة

تشميع مقهى بالطالبية فى الجيزة (1)
تشميع مقهى بالطالبية فى الجيزة 
 
 

الجيزة

كورونا

غلق المقاهي

غلق المحال

اخبار مصر

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