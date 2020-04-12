اليوم السابع
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مجلس مدينة القصير يكثف الرقابة على المحال لمتابعة أسعار السلع.. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 03:05 م
مجلس مدينة القصير يكثف الرقابة على المحال لمتابعة أسعار السلع.. صور منافذ البيع المتنقلة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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وجه اللواء سعد البدرى، رئيس مدينة القصير، الإدارات المختصة والإدارات الداخلية بالوحدة المحلية، بتكثيف الرقابة على السلع الغذائية المطروحة للبيع بالمنافذ الثابتة والمتنقلة، وذلك فى إطار التأكد من صلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين.

 قامت الوحدة المحلية والطب البيطرى والادارة الصحية ، بمتابعة منافذ بيع الفراخ المجمدة بالسيارات المتنقلة، بشارع جامعة الدول العربية، و شدد رئيس المدينة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات التجارية ومنافذ البيع، ومحاسبة المخالفين، والضرب بيد من حديد لكل من يتاجر بقوت المواطنين.

من جانب أخر أستكملت المرحلة الثالثة لصرف المعاشات لمستحقى مبلغ أكبر من ألفى جنيه، بمدرسة النصر الابتدائية بالقصير، والتى تم تخصصيها للصرف وذلك لمنع الزحام والتجمعات.

وقال البدرى ، إنه تم توجيه ممثلى الصرف بالبريد بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنظيم المواطنين وتعقيم الأماكن المعدة لصرف المعاشات.

كان اعلن مجلس مدينة القصير، عن القيام بحملة تعقيم ونظافة عامة لصناديق القمامة بشوارع المدينة المختلفة، وذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة أعمال النظافة والإجراءات الاحترازية بمدن المحافظة.

من جانبه أكد اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، استمرار أعمال النظافة اليومية وتعقيم صناديق القمامة، مشيرا إلى أنه تم تكليف قسم النظافة بالوحدة المحلية، بأعمال تعقيم كافة صناديق القمامة والمخلفات المتواجدة بجميع أنحاء المدينة فور تفريغها من المخلفات.

وأوضح البدرى، أن الوحدة المحلية مستمرة فى أعمال التطهير والتعقيم بمختلف المناطق، لافتا إلى أنه يتابع تنفيذ الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التى تقوم بها الجهات المعنية بالتنسيق مع الوحدة يوميا فى بداية ساعات حظر الانتقال.

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منافذ البيع المتنقلة 

 

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منافذ البيع المتنقلة 
 
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منافذ البيع المتنقلة 

 

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منافذ البيع المتنقلة 

 

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منافذ البيع المتنقلة 

 

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منافذ البيع المتنقلة 

 


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