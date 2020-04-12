اليوم السابع
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لجان متابعة لعروة البطاطس الصيفى المبكرة.. اعرف التفاصيل

الأحد، 12 أبريل 2020 01:00 ص
لجان متابعة لعروة البطاطس الصيفى المبكرة.. اعرف التفاصيل محصول البطاطس
كتب عز النوبى

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تواصل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بقطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، تقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية والممارسات الجيدة لزراعة البطاطس الصيفية المبكرة قبل الجنى بالغيطان لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق وزيادة الصادرات.

وأكد الدكتور علاء البحراوى، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة، هناك لجان فنية لمتابعة زراعات الخضر خاصة والبطاطس الصيفية لزيادة الإنتاج والمعروض بالأسواق خاصة أن الخضراوات كسلع استهلاكية أساسية.

وأضاف مدير إدارة الخضر، أن هناك لجانا مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضراوات وتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات، متابعًا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزارعين، ومتابعة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان، وعقدة الندوات الإرشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التقلبات الجوية، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

يذكر أن محصول البطاطس يزرع فى 3 عروات هى العروة النيلية التى تزرع فى أواخر اغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوروبى.

كانت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، أكدت في بداية زراعة محصول البطاطس، أن من الممارسات الجيدة لزراعة البطاطس الصيفية، تضاف الدفعة الأخيرة من الأسمدة الأزوتية لزراعات العروة الصيفية، ورش النباتات رشتين وقائيتين ضد الندوة المبكرة بأحد المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة وزارة الزراعة، ورش النباتات ضد حشرة المن الناقلة للأمراض الفيروسية بأحدى المبيدات الموصي بها من الإدارة المركزية للمكافحة.


البطاطس الصيفى

زراعات الخضر

المحاصيل الزراعية

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