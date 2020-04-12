لا للتنمر.. ممرض بالتل الكبير ينتقد شائعات إصابته بكورونا

عبر ممرض فى مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، عن استيائه من حالة التنمر التى يتعرض لها وترويج الشائعات فى مدينته حول إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أنه لم يدخل الحجر الصحى، موضحًا أنه يعمل فى وحدة صحية ولا يختلط بالمصابين بالفيروس التاجى، مطالبًا كل من يشارك فى ترويج الشائعة التوقف عن ذلك لأنه يضر بأسرته التى تعيش فى قلق شديد.
وقال إبراهيم ماهر، ممرض فى التل الكبير، بمحافظة الإسماعيلية، عبر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعى، "السلام عليكم.. أنا إبراهيم ماهر الممرض اللى كل الناس دلوقتى بتقول إن عندى كورونا وإنى مصاب.. وكل واحد بيتكلم كلام زى ما هو عايز.. أنا الحمد لله مفياش أى حاجة وأنا دلوقتى فى الشغل بتاعى وأنا أصلا مش شغال حجر ولا دخلت حجر صحى أنا شغال فى وحدة صحية.. أول حاجة.. أنا الحمد لله كويس للى حابب يتطمن عليا".
وتابع "وياريت تقولوا كلمة حلوة فى حقنا.. وربنا يعدينا منها على خير.. وحسبى الله ونعم الوكيل فى أى حد بيتكلم فى حاجة هو مش فاهمها.. يعنى قدروا التعب اللى احنا فيه وشدة الأعصاب اللى احنا فيها دلوقتى.. مش واحد ولا اتنين دى عيلة كاملة قاعدة خايفة من إنها تتعرض لأى حاجة.. وأنا مش فى حجر صحى وعمرى ما دخلت الحجر وأنا شغال فى وحدة صحية بره.. ياريت نفهم وياريت يكون الكلام وصل وياريت الناس تتكلم بالكلمة الكويسة".
كما قامت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإسماعيلية بعزل عمارة فى منطقة أرض الجمعيات بمدينة الإسماعيلية، وذلك بعد الاشتباه فى إصابة سيدة من السكان بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من سكان العمارة، لحين ورود نتائج الفحوصات الطبية.
وفى المقابل، قام مجلس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف، سعد بغدادى، رئيس المركز والمدينة، بتعقيم وتطهير عزبة عزبة اللبن بمنطقة تل الحمادة، التابعة لمدينة التل الكبير، والمعزولة لمدة 14 يومًا بسبب ظهور حالتين كورونا بها.
وشارك فى تعقيم وتطهير غزبة اللبن المعزولة بالتل الكبير سيد عبد الهادى، مدير الإدارة الصحية بالتل الكبير وأحمد الليثى، مدير المتابعة ومحمد عبد العزيز، رئيس قسم تحسين البيئة، وطلال النمر رئيس الحملة الميكانيكية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة