لا للتنمر.. ممرض بالتل الكبير ينتقد شائعات إصابته بكورونا

كتب محمد رضا

عبر ممرض فى مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، عن استيائه من حالة التنمر التى يتعرض لها وترويج الشائعات فى مدينته حول إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أنه لم يدخل الحجر الصحى، موضحًا أنه يعمل فى وحدة صحية ولا يختلط بالمصابين بالفيروس التاجى، مطالبًا كل من يشارك فى ترويج الشائعة التوقف عن ذلك لأنه يضر بأسرته التى تعيش فى قلق شديد.

وقال إبراهيم ماهر، ممرض فى التل الكبير، بمحافظة الإسماعيلية، عبر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعى، "السلام عليكم.. أنا إبراهيم ماهر الممرض اللى كل الناس دلوقتى بتقول إن عندى كورونا وإنى مصاب.. وكل واحد بيتكلم كلام زى ما هو عايز.. أنا الحمد لله مفياش أى حاجة وأنا دلوقتى فى الشغل بتاعى وأنا أصلا مش شغال حجر ولا دخلت حجر صحى أنا شغال فى وحدة صحية.. أول حاجة.. أنا الحمد لله كويس للى حابب يتطمن عليا".





وأضاف "تانى حاجة حابب أوضحها ولازم أتكلم فيها بخصوص أى حد اتكلم كلمة هو مش فاهمها.. احنا مش بنختار أى حاجة تحصلنا والمرض دا بتاع ربنا يعنى ربنا هو اللى بيختار واحنا بنرضى باللى ربنا يكتبه.. سواء أبويا أو جدى ربنا يشفيهم ويقومهم بالسلامة احنا معروفين احنا مين.. فأى حد بيتكلم أى كلمة هو مش فاهمها ياريت يتأكد الأول من الكلام قبل ما يتكلم".

وتابع "وياريت تقولوا كلمة حلوة فى حقنا.. وربنا يعدينا منها على خير.. وحسبى الله ونعم الوكيل فى أى حد بيتكلم فى حاجة هو مش فاهمها.. يعنى قدروا التعب اللى احنا فيه وشدة الأعصاب اللى احنا فيها دلوقتى.. مش واحد ولا اتنين دى عيلة كاملة قاعدة خايفة من إنها تتعرض لأى حاجة.. وأنا مش فى حجر صحى وعمرى ما دخلت الحجر وأنا شغال فى وحدة صحية بره.. ياريت نفهم وياريت يكون الكلام وصل وياريت الناس تتكلم بالكلمة الكويسة".





يشار إلى أن أجهزة الأمن بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، كانت قد فرضت، مساء الجمعة، عزلًا طبيًا وأمنيًا على مداخل ومخارج عزبة اللبن بمركز ومدينة التل الكبير فى محافظة الإسماعيلية، بسبب الاشتباه فى إصابة حالتين من أهالى العزبة بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من القرية التى تضم 40 أسرة، لحين ورود نتائج التحاليل الطبية .

كما قامت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإسماعيلية بعزل عمارة فى منطقة أرض الجمعيات بمدينة الإسماعيلية، وذلك بعد الاشتباه فى إصابة سيدة من السكان بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من سكان العمارة، لحين ورود نتائج الفحوصات الطبية.





وقال مصدر طبى بمديرية الصحة بالإسماعيلية، تم نقل الحالات المشتبه فى اصابتها لمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالمحافظة، لحين ورود نتائج التحاليل وهم لمسن يبلغ 73 عامًا من التل الكبير ونجله البالغ من العمر 50 عامًا، وسيدة من منطقة أرض الجمعيات بمدينة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية للمسن غير مستقرة وتم دخول العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة .

وفى المقابل، قام مجلس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، تحت إشراف، سعد بغدادى، رئيس المركز والمدينة، بتعقيم وتطهير عزبة عزبة اللبن بمنطقة تل الحمادة، التابعة لمدينة التل الكبير، والمعزولة لمدة 14 يومًا بسبب ظهور حالتين كورونا بها.

وشارك فى تعقيم وتطهير غزبة اللبن المعزولة بالتل الكبير سيد عبد الهادى، مدير الإدارة الصحية بالتل الكبير وأحمد الليثى، مدير المتابعة ومحمد عبد العزيز، رئيس قسم تحسين البيئة، وطلال النمر رئيس الحملة الميكانيكية.