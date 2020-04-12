اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 10:37 م
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كوبا: الحصار الأمريكى يمنعنا من استيراد أجهزة تنفس صناعى لمواجهة كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 10:17 م
كوبا: الحصار الأمريكى يمنعنا من استيراد أجهزة تنفس صناعى لمواجهة كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
هافانا أ ش أ

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قال مدير عام إدارة أمريكا اللاتينية والكاريبى فى وزارة الخارجية الكوبية يوجينيو مارتينز، اليوم الأحد، إن شركة "ميديكوبا" غير قادرة على شراء أجهزة تنفس صناعى من شركتين سويسريتين عبر شركة أمريكية؛ بسبب الحصار المفروض على بلاده من الولايات المتحدة.

وأضاف يوجينيو مارتينز - وفقا لوكالة (برنسا لاتينا) - إن العديد من الموردين أبلغوا الشركة الكوبية المستوردة للأدوية والأدوات الطبية عدم إمكانية تصدير أجهزة التنفس الصناعى التى تحتاجها كوبا الآن بسبب مرض (كوفيد-19) الذى تسببه السلالة الأحدث من الفيروسات التاجية، مؤكدا أن العائق هو الحصار الذى تفرضه الولايات المتحدة على بلاده.

وقال المسؤول إن الشركة الكوبية حاولت شراء منتجات من 60 مؤسسة أمريكية لكن شركتين فقط قالتا إنهما لن تتمكنا من تنفيذ العقود بسبب الحظر الذى تفرضه وزارة الخزانة الأمريكية.

 


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