قائد أركان الجيش الموريتانى: نخوض معركة ضد المتسللين ويجب الإبلاغ عنهم

أ.ش.أ

دعا قائد الأركان العامة للجيوش في موريتانيا الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، سكان المناطق الحدودية إلى ضرورة الإبلاغ الفورى عن المتسللين، مشيراً إلى أن موريتانيا تخوض معركة تتطلب مشاركة الجميع.

وشدد المسؤول الأول في القوات المسلحة الموريتانية - في تصريح بثتها وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية مساء السبت، في ختام زيارته لبعض المناطق الحدودية في بلاده - على إلزامية تطبيق الإجراءات الوقائية التي تعتبر الحل الوحيد والناجح للتصدي لتفشي هذا وباء فيروس (كورونا).

وتنشر موريتانيا وحدات من الجيش والدرك والحرس والشرطة على طول حدودها البرية من أجل تطبيق قرار إغلاق الحدود المتفق عليه مع دول الجوار، ولمنع تسلل أي أفراد قد يكونوا مصابين بفيروس (كورونا).

وسجلت موريتانيا سبع حالات من الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره الشهر الماضي،وأغلقت الحكومة الموريتانية المجال الجوي وعلقت الدراسة في المدارس والجامعات وأغلقت الاسواق وأوقفت النشاطات الجماهيرية الرياضية والثقافية وفرضت حظر التجول من السادسة صباحا حتى السادسة مساء وأوقفت حركة التنقل بين المحافظات.