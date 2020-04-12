فيديو.. وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لدعم مرضى كورونا فى إيطاليا

كتب محمد عبد المجيد

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، على صفحاتها فى الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو يضم مقطوعات موسيقية شهيرة لدعم المواطنين الإيطاليين المصابين بفيروس كورونا، وجاء ذلك فى بيان وزارة الدفاع: "تم إنشاء الفيديو لدعم مواطنى الجمهورية الإيطالية الذين يكافحون انتشار عدوى فيروس كورونا اليوم".

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، نص البيان، "تم تأدية جميع المقطوعات من قبل أعضاء فرقة ألكسندروف فى أماكن مختلفة خلال الجولات والحفلات الموسيقية".

ويتضمن الفيديو، على روائع الموسيقى الإيطالية التى ابتكرها الملحنان جوزيبى فيردى وجواكينو روسينى وقام بأدائها فرقة ألكسندروف للرقص والغناء العسكري.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع أن الجيش الروسى قام بتطهير دور المسنين فى 43 منطقة فى مقاطعة لومبارديا الإيطالية.

يذكر أن فرقة ألكسندروف العسكرية هى فرقة الموسيقى العسكرية الرسمية فى القوات المسلحة الروسية وتتكون من جوقة ذكورية وأوركسترا ومجموعة راقصة.