اليوم السابع
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فيديو.. سيولة مرورية بطريق النصر فى اتجاه المطار

الأحد، 12 أبريل 2020 02:22 م
فيديو.. سيولة مرورية بطريق النصر فى اتجاه المطار المرور
كتبت ـ هدى أبو بكر

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شهد طريق النصر بمدينة نصر سيولة مرورية وانسياب فى حركة المرور فى الاتجاهين، سواء للمتجه إلى طريق المطار أو المتجه إلى المعادي. وشهد الطريق انتظاما للحركة المرورية وعدم زحام، للمتجه إلى مدينة نصر بطرق عباس العقاد ومكرم عبيد ثم اتجاه المطار، وايضا فى الاتجاه المقابل للمتجه إلى المعادي.

وظهر على الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الأحد، انتظام بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وانسابت فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.


حركة المرور

انتظام المرور بطريق النصر

سيولة مرورية

اخبار المرور

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