فض الأسواق العشوائية بـ3 أحياء فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

واصلت أحياء الإسكندرية حملات فض الأسواق العشوائية لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا ،وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي تتبعها الدولة المصرية للحد من إنتشار فيرس كورونا المستجد،و وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد ، بنطاق الثغر

و قد شنّ حي شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة لفضّ التجمعات وإزالة الإشغالات والمخالفات بمحيط سوق خورشيد وش المزلقان، ومتابعة مدى الالتزام بمنع التجمعات واتخاذ المسافات، بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بحضور العقيد وائل علامة، ووحدة شرطة المرافق بالحي برئاسة النقيب سعد رمضان وبتأمين الكول الأمني

وخلال الحملة تم التحفظ على كافة الإشغالات والمخالفات التي تتعدى على حرم الطريق، وإيداعها بمخازن شرطة المرافق، بالإضافة إلى مصادرة مكبرات الصوت لدى الباعة الجائلين تنفيذًا لقرار السيد المحافظ، كما تم التنبيه بمنع التجمعات حرصًا على سلامة المواطنين، والإلتزام بمواعيد الغلق المحددة من قبل مجلس الوزراء

وفى حى العامرية ثان ،قامت إدارة إشغال الطريق بالحي ووحدة الإزالة ورئيس القطاع ، بشن حملة لمتابعة الأسواق بنطاق الحي ومدى الإلتزام بالإغلاق وفقا لقرار مجلس الوزراء ،حيث تم فض ورفع الاسواق المخالفة لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء ،وتم فض سوق اليمن وسوق أبو بكر

وفى حى غرب ،قامت المهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى ومدير ادارة المتابعة الميدانية و مدير إدارة الشئون الادارية بجولة ميدانية على الاسواق ، وبأعمال تطهير وتعقيم شاملة للمبانى وجهات المحلات العامة والشواع بكلا من شارع التوفيقية ،شارع النخيل ،دار المسنين بكوم الشقافة ،سوق السرجا ،مستشفى المواساة بشارع المكس ،مستشفى صدر القبارى،مستشفى الشاملة بشارع المكس

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء



اسواق حى غرب



اسواق شرق الاسكندرية



حملات الاسواق



فض الاسواق 2



فض الاسواق