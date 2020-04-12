فرنسا تضع 1900 من قوات حاملة الطائرات شارل ديجول فى الحجر بسبب كورونا

باريس أ ش أ

بدأت القوات الفرنسية عملية إنزال غير مسبوقة لـ1900 عنصر من البحرية سيتم وضعهم فى الحجر الصحي، وذلك بعد عودة حاملة الطائرات شارل ديجول ورسوها فى تولون، بسبب اكتشاف حالات إصابة بوباء كوفيد-19 فى طاقمها.

وأكدت المتحدثة باسم الإدارة البحرية للمنطقة كريستين ريب -فى تصريحات أوردتها قناة "فرنسا ٢٤" مساء اليوم الأحد - أنه لا يوجد تدهور فى الوضع الصحى للعناصر الـ50 المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه سيتم فحص الجميع، كما سيوضع العسكريون نحو 1700 على حاملة الطائرات وأكثر من 200 فى الفرقاطة المرافقة لها فى الحجر الصحى لمدة أسبوعين فى مراكز عسكرية فى إقليم فار وفى المنطقة"، ولن يسمح لهم بالاختلاط مع عائلاتهم.

ويعتزم الجيش الفرنسى بدء تعقيم حاملة الطائرات والفرقاطة بالكامل يوم الثلاثاء، وهى عملية غير مسبوقة أيضا.