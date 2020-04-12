فرض الطوارئ فى أحد سجون روسيا إثر أعمال شغب

وكالات

أعلن أوليج أنتيبينكو رئيس اللجنة الاجتماعية لمراقبة مراعاة حقوق الإنسان فى سجون مقاطعة إركوتسك الروسية، أنه تم فرض حالة الطوارئ فى سجن أنجارسك، بعد وقوع أعمال شغب فيه.

ووفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم"، أضاف أنه تم توزيع المشاركين فى أعمال الشغب على سجون أخرى، ولم تصب مهاجع السكن بأى ضرر.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء بأنه تم فتح قضية جنائية للتحقيق في أعمال الشغب التي وقعت في 9 أبريل في السجن رقم 15 في أنجارسك.

وتبين أن أحد السجناء، لم ينفذ أمر بعض العاملين في السجن وقام بشتمهم، وخلال الشجار، أصيب أحد موظفى السجن، وتم إدخاله إلى المستشفى.

وأكد أنتيبينكو أنه في مساء 10 أبريل، اندلع حريق في السجن وحاول عناصر المؤسسة الإصلاحية إخماده، لكن النيران امتدت إلى مباني المنطقة الصناعية في السجن، ومزرعة الخنازير، والمستودعات الملحقة، مضيفا أنه بعد انتهاء الحريق، تم العثور على جثة أحد السجناء من مواليد عام 1989.

وأشار إلى أن فريق تحقيق يعمل في المكان حاليا لكن نظام الحجر الصحي يعيق العمل.

وأكد أن ممثلي اللجنة الاجتماعية لمراقبة مراعاة حقوق الإنسان، سيلتقون قريبا مع السجين الذي تسبب باندلاع الشغب، وأنه محبوس حاليا في مركز التوقيف المؤقت.