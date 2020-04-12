عبد الرحمن السديس يكرم الفريق الطبى المشارك فى تعقيم المسجد النبوى.. صور

كتب محمد شعلان

كرم الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كوادر القطاع الصحي المشاركين في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وصول فيروس كورونا المستجد إلى المسجد النبوي ضمن الجهود الشاملة التي تبذلها الجهات الطبية والوقائية في مختلف الاراضي السعودية ولاسيما الأراضي المقدسة في مكة والمدينة.

وبثت وكالة الانباء السعودية صور للحظة تكريم السديس للعاملين في القطاع الصحي.



السديس يلتقط صورة تذكارية مع الاطباء



تكريم الطاقم الصحى

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ عبد الرحمن السديس، أمس السبت، بقرار المملكة العربية السعودية ودول التحالف وقف إطلاق النار الشامل فى اليمن لمدة أسبوعين.

وأكد السديس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن هذا القرار يؤكد المبدأ الإنساني لدول تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية لمناصرة اليمن، وأن هذا القرار جاء حرصا على تحقيق السلام والاستقرار والمضى على المبدأ الإنساني في ظل الظروف الصحية الطارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح أن المملكة العربية السعودية قدمت الجانب الإنساني أولاً في مواجهة قوى الشر والتدخلات الخارجية لمصلحة الشعب اليمني، وحرصت على الجانب الصحي في اليمن من خلال تقديم المعونات الصحية والغذائية لمواجهة النكسات الصحية التي تفشت من قبل، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي لديهم، مشددا على وجوب توقف الجانب الآخر عن العدوان بشتى صوره حتى يتسنى للجميع العمل على منع تفشي هذا الوباء.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، قال إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قررت وقف إطلاق نار شامل لمدة أسبوعين اعتباراً من الخميس 9 ابريل.

وقال المالكى فى بيان إن التحالف، وبناء على الإعلان السابق فى 25 مارس بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا (19-COVID)