اليوم السابع
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"طيران أبوظبى" تحلق فى سماء الإمارات برسائل توعوية للوقاية من كورونا

الأحد، 12 أبريل 2020 04:51 م
"طيران أبوظبى" تحلق فى سماء الإمارات برسائل توعوية للوقاية من كورونا رسائل توعوية للوقاية من كورونا
وكالات

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أطلقت شركة طيران أبوظبى، مبادرة مجتمعية عبر طائرة عمودية تحلق فى سماء الإمارات حاملة رسائل توعوية تتمثل فى علم الإمارات وعبارات مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية تحث أفراد المجتمع على أهمية البقاء في منازلهم والتزامهم التباعد الاجتماعى وتجنب أماكن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بدأت الحملة من أبوظبى لتشمل خلال الأيام المقبلة مناطق الدولة كافة، حيث تحمل عبارة " عطاء فى عملي وسلامة في بيتى " تعبيرا عن مواصلة أداء الأعمال بكفاءة وإنتاجية من خلال البقاء فى البيت حفاظا على صحة وسلامة المجتمع.

وتأتي المبادرة في إطار إسهام "طيران أبوظبي" فى تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم جهود دولة الإمارات وإجراءاتها لمكافحة هذا الفيروس بهدف حماية مجتمعها وتضامنا منها مع دول العالم فى احتواء ومنع تفشى هذا الفيروس.

وتستهدف المبادرة جميع فئات المجتمع وتدعوهم إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات الإحترازية الصادرة من الجهات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة.


الامارات

ابوظبى

طيران ابوظبى

كورونا

فيروس كورونا

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