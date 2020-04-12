ضبط 7 محلات جزارة خالفوا الأسعار و18 مخبز و289 محضر بالبحيرة والمنوفية

البحيرة - ناصر جودة المنوفية - محمود شاكر

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير289 محضر تموينى بنطاق المحافظة خلال يومى 11،12 من الأسبوع الجارى ضمن الحملات التفتيشية اليومية على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول لضبط المخالفين ومنع إستغلال المواطنين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد .

أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 136 محضر مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وتوقف وتجميع وعدم نظافة ، وتحرير 153 محضر أسواق للبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر .

وأضاف أبو ليمون بأنه تم تحرير 7 محاضر جنح ضد أصحاب محلات جزارة بناحية شبين الكوم لبيعهم أزيد من السعر الرسمى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، كما تم تحرير عدد 3 محاضر جنح ضد أصحاب محلات بقالة بناحية أشمون لحيازتهم وعرضهم للبيع سكر وأرز نقص الوزن ومكرونة مجهولة المصدر وتم التحفظ على طن سكر وطن أرز و103 كرتونة مكرونة مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب محل قطع غيار سيارات بناحية أشمون لحيازته وعرضه للبيع فلاتر سيارات مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 فلاتر، وتحرير محضر جنح ضد صاحب محل بذور ومبيدات زراعية بناحية أشمون لحيازته وعرضه للبيع بودرة للمحاصيل الزراعية مجهولة المصدر وتم التحفظ على كرتونة بودرة .

كما شنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئه على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم الى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة .

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 18 مخبز بمركزى الدلنجات وكوم حمادة لانتاجها خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ،أشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين.