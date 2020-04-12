ضبط 1400 كيلو جرام من الفسيخ غير صالح للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ

وضمت الحملة كلًا من، حمدي النوساني ورضا داود بالرقابة التموينية، والدكتور محمد حجاج مندوب مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ وأيمن حواس مراقب الأغذية بالإدارة الصحية بالحامول.

وقال عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن الحملة ضبطت 1400 كيلو جرام من الفسيخ غير الصالح للاستهلاك الآدمي قبل طرحه للبيع بالأسواق للمواطنين، وذلك في 3 محال لبيع أسماك الفسيخ المملحة بالحامول.

وأضاف الهابط، جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر أرقام 259 و260 و261 لسنة 2020، جنح أمن دولة طوارئ، مركز الحامول، وأخطرت النيابة للتحقيق.