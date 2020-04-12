اليوم السابع
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ضبط أسلحة ثقيلة داخل سيارة نقل محملة بالخضراوات فى أسيوط

الأحد، 12 أبريل 2020 03:19 م
ضبط أسلحة ثقيلة داخل سيارة نقل محملة بالخضراوات فى أسيوط أسلحة مضادة للطائرات
أسيوط- هيثم البدرى

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تمكن ضباط قسم الأسلحة، والذخيرة بأسيوط، وبالتنسيق مع وحدة مباحث مركز شرطة صدفا برئاسة المقدم محمد قرشي رئيس مباحث مركز شرطة صدفا ومعاونى المباحث، من ضبط أسلحة ثقيلة داخل سيارة نقل قادمة من أسوان متجهة إلى القاهرة.

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، يفيد بورود معلومات لضباط فرع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة بأسيوط، بوجود سيارة نصف نقل محملة بالخضروات، وبها كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والذخيرة.

وعقب تقنين الإجرءات القانونية، قام فريق من ضباط الأسلحة، ضم العقيد محمد عبد الرحيم رئيس فرع أسيوط، والمقدم عبدالغفار الناحل والنقيب مصطفى عبدالحفيظ وبالتنسيق مع ضباط مباحث مركز صدفا، بوضع خطة ومتابعة خط سير  السيارة وبإستيقاف السيارة تبين أنها محملة بعدد 10 رشاشات جرنوف و3 وعدد من الأسلحة المتنوعة.

وتم القبض على المتهمين الذين يستقلون السيارة، ودلت التحريات أن السيارة قادمة من إحدى محافظات الوجه القبلى ،و تم تحرير محضر بالواقعة وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة المضبوطات وامرت بالتحفظ على السيارة وتولت النيابة التحقيق وجار التحقيق مع المتهمين في الواقعة للوقوف على كافة البيانات الخاصة بتجار هذه الأسلحة وجار إستكمال الإجراءات القانونية.

 

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