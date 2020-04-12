صور.. وكيل تموين الأقصر يقود جولات وتحرير 102 محضر ومخالفة خلال 48 ساعة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية مكثفة بناءاً على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك للمرور علي المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية، بقيادة رجال إدارة التجارة الداخلية، وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية وإدارة الطب البيطرى.

ويقول الدكتور تامر صلاح – فى بيان صحفى – أنه أسفرت الحملة عن تحرير عدد (102) محضر ومخالفة تموينية، وذلك عن الفترة من 9 أبريل وحتى 11 أبريل الجارى، على مستوى المحافظة وشملت بيانها كالتالي:- (35 عدم إعلان عن الأسعار، و11 إدارة منشأه بدون ترخيص، و15 ذبح خارج السلخانة، و13 عدم وجود شهادة صحية، ومحضر ضبط عدد 100 علبة سجاير و40 علبة معسل كل واحدة 120 جرام بدون فواتير، ومحضر ضبط 60 ك سكر تموين لدى احد محلات البقالة، و5 عدم نظافة مخبز بلدي، و9 خبز غير مطابق المواصفات، و12 عدم وجود سجلات.

كما أسفرت تلك الحملات عن إعدام نصف طن لحوم تنفيذاً لقرار النيابة فى المحضر رقم 220 / 2020 بالطرق الصحية الآمنة، كما تم المرور على الثلاجات الخاصة للإطمئنان على توافر السلع بأسعار مخفضة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، كما تم المرور على منافذ أمان، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وكانت قد تمكنت الحملات التموينية خلال الأسبوع الماضى عن تحرير 5 مخالفات ضد "ع.ف.ر" بالمحضر رقم 6029 وشملت سلع منتهية الصلاحية عبارة عن عدد 300 علبه زبادي، وعدد 6 علبة مش وعدد 5 كيلو بون بون جوز هند، وضد "م.م.ج" بالمحضر رقم 6030 عبارة عن سلع منتهية الصلاحية شملت عدد 5 علبه سمنه سماسم 1 كيلو، و45 قطعه لوليتا عدد 20 علبة مصاصة وعدد 25 قطعة باتية وبسكويت، ومحاضر عدم إعلان قرار 330، وآخر عدم حمل شهادة صحية.



جولات وكيل التموين على ثلاجات اللحوم



حملات تموينية على محلات الجزارة بالأقصر