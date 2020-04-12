اليوم السابع
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الأحد، 12 أبريل 2020 06:55 م
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صور.. محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

الأحد، 12 أبريل 2020 05:55 م
صور.. محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية
الغربية مصطفى عادل

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قاد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام للمحافظة، حملة مكبرة يشنها مجلس مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة، لليوم الثانى على التوالى، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بالتنسيق مع قوات الشرطة قادها رئيس المدينة، واللواء حازم الدهبى، نائب مدير الأمن لقطاع المحلة، واللواء مجدى عوض، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، والعميد محمود كشك، مأمور مركز شرطة المحلة.

محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة (6)
محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة

ونجحت الحملة فى إزالة منزل مكون من 3 طوابق ملك محمد مسعد العسوى على مساحة 200 متر على الرقع الزراعية،  كما تمت إزالة منزل أرضى وأول علوى بشارع فرغل خلف الطريق الدائرى ملك محمد إبراهيم على طربوش على مساحة 375 م2  بدون ترخيص، كما تمت إزالة أعمدة خرسانية على أرض زراعية تابعة لجمعية أبو القاسم الزراعية باسم سعيدة السعيد السيد راجح على مساحة 22 سهم، وإزالة مبنى دور أرضى وبدروم  ملك أحمد فاروق السيد الجندى على مساحة 10 سهم على أرض زراعية، وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية، وأكد رئيس مدينة المحلة استمرار المتابعة اليومية لرصد وتتبع أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وإزالتها فورا وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة (2)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة

كان الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قد أكد فى تصريحات صحفية أن الحملات أسفرت عن إزالة 38 حالة تعد فى المهد على الأراضى الزراعية بمساحة 8028 م2  مؤخرا، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن ومديرية الزراعة، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.

محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة (1)
محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة

وأوضح محافظ الغربية، فى بيان له، أن الحملات أسفرت عن إزالة 7 حالات تعد بمساحة 1350 م2 بالوحدات المحلية، شملت 4 حالات بمساحة 600 م2 بحى أول طنطا، و 3 حالات بمساحة 750 م2 بحى ثان طنطا. كما تم إزالة 11 حالة تعد فى المهد على أراضى زراعية بمساحة 3588 م2 بمركز المحلة، وإزالة 20 حالة تعد على أملاك خاصة بمساحة 3120 م2، شملت حالة واحدة بمساحة 600 م2 (مبانى) بحى أول المحلة الكبرى، و 6 حالات بمساحة 655 م2 (مبانى) بحى ثان المحلة، وحالتين بمساحة 200 م2 ( مبانى) بمركز زفتى، و 3 حالات بمساحة 430 م2 (زراعة) بمركز قطور، وحالة واحدة بمساحة 100 م2 (زراعة) بمركز كفر الزيات، وحالتين بمساحة 245 م2 (زراعة) بمركز السنطة، و 3 حالات بمساحة 410 م2 (مبانى) بمركز سمنود، وحالتين بمساحة 480 م2 (زراعة) بمركز بسيون.

حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة (1)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة
 
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة (3)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة
 
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة (4)
حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة
 
محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة (2)
محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة
 
محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة (3)
محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة
 
محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة (4)
محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة
 
محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة (5)
محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحلة

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