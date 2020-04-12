اليوم السابع
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صور.. شباب قرية بالشرقية يعقمون الشوارع ويوزعون كراتين لعمال اليومية

الأحد، 12 أبريل 2020 07:00 ص
صور.. شباب قرية بالشرقية يعقمون الشوارع ويوزعون كراتين لعمال اليومية مبادرة الشباب
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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شارك عدد شباب منشأة القاضي مركز فاقوس محافظة الشرقية فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وقال حازم خيرت طالب بكلية طب وجراحة الأسنان إن شباب القرية من جميع الكليات والكادر الطبي بالقرية شتك فى المبادرة منهم كلاب بالطب البشري أو الأسنان بيطري وتمريض.

وأضاف محمد اشرف خريج كلية التجارة وعصام محمد خريج كلية إعلام وسليمان محمد كلية تاريخ وحضارة ، أن الحملة بدأت بعمل توعية شاملة عن كيفية الوقاية من  الفيروس وضرورة الإلتزام بالكمامات والجلاوفز والنظافة الشخصية.

وائل محمد كلية تربية رياضية ومصطفى أحمد كلية تربية ومحمد حسام كلية الحقوق قالوا إنه تم عمل حملات تعقيم لجميع شوارع وحوائط منازل القرية بما فيها المساجد بإستخدام  مواتير الرش لافتا أن المبادرة بالجهود الذاتية من الشباب مستخدمين  كلور مركز وعقمنا البلد اكتر من مرة علاوة على طباعة بنرات وصور لتوضيح كيفية الوقاية والأعراض الخاصة بالفيروس.

وأشار الصادق عيد خريج آداب قسم لغة عربية وسليمان عبد الستار كلية إعلام وأحمد مختار كلية التجاره أنه تم تعبئة 150 كرتونة بها جميع السلع التموينية لتوزيعهم على عمال اليومية  الذين فقدوا عملهم بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لعدم تفشي العدوى بفيروس كورونا .

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى " الصحة- الزراعة " بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية، الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، وشدد محافظ الشرقية  على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع أنحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.

 

الشنط بعد تجهيزها
الشنط بعد تجهيزها

 

تجهيز شنط المبادرة
تجهيز شنط المبادرة

 

شباب القرية
شباب القرية

 

شباب المبادرة
شباب المبادرة

 


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اخبار مصر

مجالس مدن

مبادرات غيروس كورونا

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