صور.. شباب طوخ مزيد يشنون حملة لتعقيم القرية بالغربية

الغربية محمد طارق

شن شباب قرية طوخ مزيد التابعة لمركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، حملة توعية للحد من انتشار فيروس كورونا بالقرية من خلال تعليق لافتات فى أماكن التجمعات والموقف وامام المخابز وغيرها .

وقام الشباب بتطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، للمرة الثالثة على التوالي واستهدفت حملة التطهير والتعقيم الشوارع والمحلات وجدران المنازل الخارجية، وتم تقسيم القرية إلى 6 مجموعات لرش وتطهير جميع المناطق.

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، أكد استمرار أعمال المتابعة اليومية للقرارات الصادرة بشأن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة المواطنين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية، إلى جانب مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع وعدم زيادة الأسعار ومتابعة وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجول.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وأضاف أنه يوجد لدى محافظة الغربية مخزون إستراتيجى من جميع السلع لمدة تكفى أكثر من 6 شهور، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدى الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات، وذلك لضبط المخالفين.

وشدد على استمرار الحملات المكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشيرا إلى استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدى الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفى وقت سابق شن مجلس مدينة زفتى، بالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حملة لتطهير قرية كفر سنباط، بعد الاشتباه فى حالتى إصابة لشابين من أسرة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وشارك فى حملة التطهير عدد من شباب القرية المتطوع، وقامت الحملة بتطهير منزل المصابين، وتطهير المنطقة المحيطة بهم، كما تم تطهير شوارع القرية والمنازل باستخدام الكلور، للحد من انتشار فيروس كورونا، كما قامت الحملة بتطهير منازل المخالطين للمشتبه إصابتهم والمحيطين بهم.



أعمال الحملة



الفرق المشاركة في التطهير



تطهير الشوارع .



تطهير الشوارع



حملة توعية



حملة توعية بقرى السنطة