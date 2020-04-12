صور.. سكرتير محافظة الأقصر يتابع عمليات التعقيم بشوارع الزينية

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء أشرف موافي سكرتير عام محافظة الأقصر، برفقة عدد من القيادات التنفيذية، مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية، لمتابعة أعمال النظافة وإزالة المخلفات داخل محافظة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، كما تابع سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال الجولة، الالتزام بتطبيق قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة 5 مساءً وحتى الساعة 6صباحاً، وذلك في إطار المتابعة اليومية لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

كما تمت خلال الجولة متابعة أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر ومركز الزينية، وذلك استكمالاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وشملت الجولة حى شمال، وطريق السوفوتيل، وطريق الهيلتون، والشوارع الجانبية، ومتابعة أعمال إصلاح خط الطرد لمحطة الصرف الصحى أسفل كوبرى المطار، وتفقد شوارع مركز ومدينة الزينية.

وشارك في الجولة كلا من العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظة للمشروعات، والعقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، والعميد محمد عياد، وحاتم جابر فريق المتابعة الميدانية بالمحافظة، وأحمد زين رئيس حى شمال بمدينة الأقصر.

وكان قد أطلق رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، حملة مكبرة للتعقيم والتطهير لمكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالأقصر بإشراف المهندس خالد عبد الراضى وكيل أول وزارة الزارعة، والمهندس أبو بكر حجاج مدير الإدارة الزراعية بالمركز، وتحت قيادة العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز و مدينة الزينية، حيث تضمنت الحملة رش وتطهير نقطة شرطة الزينية ومرفق مطافى الزينية وهندسة كهرباء الزينية، ومجلس مدينة الزينية والطرق الرئيسية والجانبية، وأكد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، على إستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى قرى المركز، وذلك وفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للحد من إنتشاره وضمان إنحساره.



سكرتير محافظة الأقصر يتابع عمليات التعقيم بشوارع الزينية



جولة لمتابعة حملات النظافة بشوارع مدينة الأقصر