صور.. تعقيم وتطهير المنشآت الحيوية بمركز أبو حماد فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

واصلت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة للعديد من الأماكن والمنشآت وذلك طبقا للتكليفات بالتطهير والتعقيم الكامل والمستمر للشوارع وكافة المنشآت الحكوميه بالإضافة إلى تطهير الأسواق والسويقات بدائرة المركز وأماكن الباعه الجائلين.

وتم تطهير وتعقيم مبني الحملة الميكانيكية الجديدة لمجلس المدينة ، مجمع الخدمات الجديد بوسط المدينة ، مستشفي ابوحماد المركزي ، مبني العيادات الخارجية ، مستشفي الصدر، شارع عبد المنعم رياض (سويقه ابوصيام )، المركز الطبي بحي ابوحماد البلد ،مكن الصراف الآلي بجميع شوارع المدينة.

وبدوره أكد الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة أبو حماد أن أعمال التطهير والتعقيم تأتي ضمن الاجرأت الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدوله للحد من إنتشار العدوي ومواجهة فيروس كورونا المستجد وسوف تستمر، وأشرف علي الأعمال خالد دومه وعبدالحميد سويد نائبا رئيس مركز ومدينة ابوحماد وعصام خليل رئيس قسم تحسين البيئه بمجلس المدينه وعصام بخيت مسؤل قسم الاشغالات بالمجلس.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن بتنفيذ حملات مكبرة على المقاهى والكافتريات وسناتر الدروس والحضانات والصالات الرياضية ومراكز وأندية الشباب وقاعات الأفراح والسويقات العشوائية للحد من التجمعات بأعداد كبيرة فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت الخدمية والحكومية والشوارع لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشملت الحملات غلق الكافتريات والمقاهى ومصادرة الشيش منها وتشميع سناتر الدروس والمراكز التعليمية والحضانات بالإضافة الى وقف جميع الأنشطة الرياضية بالنوادي والصالات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب و غلق دور المناسبات وقاعات الأفراح ومنع إقامة الحفلات والفاعليات التي تضم تجمعات للمواطنين بالاضافه الى منع تنظيم وأقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين فضلا عن تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت الخدمية و الحكومية حفاظا علي صحة وأرواح العاملين والمواطنين .

ونفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.



جانب من اعمال التعقيم



جانب من اعمال التعقيم