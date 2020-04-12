صحيفة يونانية: المخابرات ترصد سفينة تركية يشتبه في قيامها بنقل الأسلحة إلى ليبيا

كتب مصطفى عنبر

‎تلقت السلطات اليونانية تنبيها خلال الأيام الماضية بسبب ما وصف بأنه سفينة شحن مشبوهة غادرت من جنوب شرق تركيا. حسبما أفادت جريدة كاثيميريني اليونانية.

‎حسب التقرير، تشتبه المخابرات اليونانية في أن سفينة الشحن التي ترفع علم الكاميرون ( جريس أ) تنقل معدات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني، في انتهاك لحظر الأسلحة المفروض على دولة شمال أفريقيا.

‎وغادرت السفينة التركية في 6 مارس، ووفقا لموقع MarineTraffic، تم تحديد موقعها آخر مرة في 7 أبريل أمام سواحل قبرص، في جنوب لارنكا، ومنذ ذلك الحين قامت بتعطيل نظام التتبع التلقائي.

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وتظهر قاعدة البيانات الدولية (equasis.org) أن السفينة تعود ملكيتها لشركة مقرها لبنان.

‎وأكد المسئولون اليونانيون لجريدة كاثيميريني أن تحركات السفينة قد أثارت انتباه السلطات، لكن حتى الآن لم يتم تحديد وجهتها وطبيعة الشحنة التي تحملها.