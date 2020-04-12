صحيفة موريتانية: استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق بالبرلمان

كتب مصطفى عنبر

وجهت اللجنة البرلمانية في موريتانيا، باستدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووزيره الأول مولاي ولد محمد الأغظف، وذلك للتحقيق معهما في الملفات التي تحقق فيها بتكليف من البرلمان.

ووفقا لصحيفة الأخبار الموريتانية، حددت اللجنة البرلمانية الخميس القادم موعدا للاستماع للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

ووجهت اللجنة استدعاء لولد عبد العزيز الموجود خارج نواكشوط للمثول أمامها لمساءلته عن ملفات وصفقات أجريت إبان حكمه.

كما استدعت وزيره الأول خلال مأموريته الأولى مولاي ولد محمد الأغظف.

وكانت اللجنة قد استمعت لوزيره الأول المأمورية الثانية يحي ولد حدمين، كما استدعت عدة وزراء آخرين في حكومته.