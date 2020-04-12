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صحة البحرين: ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا إلى 557 حالة

الأحد، 12 أبريل 2020 02:07 م
صحة البحرين: ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا إلى 557 حالة كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة فى البحرين، عن تعافى حالتان إضافيتان من المصابين بفيروس كورونا الجديد "COVID-19" وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليصبح العدد الإجمالى للحالات المتعافية فى البحرين 557 حالة حتى الآن.

ووفقا لحساب الوزارة عبر تويتر، أعلنت أيضا عن47 حالة قائمة جديدة، 45 من هذه الحالات القائمة تعود لعمال وافدين، وحالتين قادمتين من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحى الاحترازى.

وأشارت الوزارة، إلى أن الحالات القائمة بين العمال الوافدين تم رصدها ضمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة فى مساكنهم بعدد من مناطق البحرين، وتبين عدم مغادرتهم لأماكن سكنهم التزاماً بقرارات الجهات الرسمية ضمن الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

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من ناحية أخرى، يعقد اليوم، الأحد، مجلس الشورى بمملكة البحرين، أولى جلساته عن بعد بتقنية الفيديو كونفرانس، وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، بدأ عقد أوّل جلسة تُعقد «عن بُعد»، حيث يحضر تحت قبّة البرلمان فقط رئيس المجلس ونائبيه والأمين العام وعدد من الموظفين، فيما بقيّة الأعضاء وممثلي الحكومة يحضرون الجلسة من مكاتبهم أو منازلهم.

وأكّد رئيس المجلس أن جميع أعضاء المجلس مشاركون في الجلسة ولا يوجد أي حالة غياب.

 

 

 


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